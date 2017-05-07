قرارداد «منشا» با پرسپولیس رسمی و مورد تایید فدراسیون است!

به گزارش خبرنگار مهر، پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود «گادوین منشا» قصد دارد باوجود توافق با پرسپولیس به تیم دیگری برود، گفت: قرارداد منشا موجود است. این بازیکن زیر قراردادش با پرسپولیس را هم امضا کرده و هم انگشت زده است. مدیر برنامه این بازیکن به علاوه علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه هم زیر این قرارداد را امضا کرده اند. به همین خاطر قرارداد منشا با پرسپولیس رسمی است.

وی تاکید کرد: ما صحبت از یک قراردادی می کنیم که زیر آن امضا شده نه یک توافق شفاهی یا نامه نوشته شده. قرارداد منشا با پرسولیس مورد تایید فدراسیون فوتبال هم هست و برای همین نمی توان آنرا دور زد.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در پایان درباره زمان اعلام لیست مازاد پرسپولیس هم گفت: ما فردا بازی حساسی با الوحده امارات داریم. ان شاءالله اگر صعود کنیم اول و هشتم خردادماه باید در مرحله حذفی به میدان برویم. چون تا آن موقع نمی توانیم بازیکن جدیدی بگیریم، برای همین لیست مازاد اعلام نمی شود.