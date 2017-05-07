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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

برای نخستین بار؛

تئاتر «اوبوشاه»از اصفهان به جشنواره بین‌المللی دانشگاهی تهران رفت

تئاتر «اوبوشاه»از اصفهان به جشنواره بین‌المللی دانشگاهی تهران رفت

اصفهان – کارگردان تئاتر اوبوشاه گفت: برای نخستین بار از استان اصفهان تئاتر اوبوشاه به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه‌ یافت.

اسماعیل موحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس از ۲۰ سال و برای نخستین بار یکی از اثار تئاتر اصفهان در بخش مدرسین به جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه‌ یافته است، اظهار داشت: این جشنواره ۲۰ سال است که هر ساله در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تئاتر «اوبوشاه» برگرفته از داستان کتاب  شاه اوبو است، ابراز داشت: در این تئاتر شش نفر آشپز نحوه به قدرت رسیدن پدر اوبو را برای تماشاگران روایت می‌کنند.

طراح و کارگردان تئاتر «اوبوشاه» با تاکید بر  اینکه بازیگران این تئاتر دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان هستند، اضافه کرد: در این نمایش  محمدرضا قاسمی، فرید غدیری، عارف محمودی، حمید کرد سیچانی، محمد سارانی نژاد و  رضا مرادی زاده نقش آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیستمن جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از ۱۵ اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرده است، افزود: در بخش تئاتر مدرسین پنج اثر به جشنواره راه یافته‌اند  که دو اثر از کشور لهستان و آلمان در این بخش نمایش داده می‌شوند.

موحدی تصریح کرد: تئاتر «اوبوشاه» روز پنجشنبه در تالا حافظ نمایش داده می‌شود.

کد مطلب 3972278

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