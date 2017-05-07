اسماعیل موحدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس از ۲۰ سال و برای نخستین بار یکی از اثار تئاتر اصفهان در بخش مدرسین به جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران راه یافته است، اظهار داشت: این جشنواره ۲۰ سال است که هر ساله در تهران برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تئاتر «اوبوشاه» برگرفته از داستان کتاب شاه اوبو است، ابراز داشت: در این تئاتر شش نفر آشپز نحوه به قدرت رسیدن پدر اوبو را برای تماشاگران روایت میکنند.
طراح و کارگردان تئاتر «اوبوشاه» با تاکید بر اینکه بازیگران این تئاتر دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان هستند، اضافه کرد: در این نمایش محمدرضا قاسمی، فرید غدیری، عارف محمودی، حمید کرد سیچانی، محمد سارانی نژاد و رضا مرادی زاده نقش آفرینی میکنند.
وی با بیان اینکه بیستمن جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران از ۱۵ اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرده است، افزود: در بخش تئاتر مدرسین پنج اثر به جشنواره راه یافتهاند که دو اثر از کشور لهستان و آلمان در این بخش نمایش داده میشوند.
موحدی تصریح کرد: تئاتر «اوبوشاه» روز پنجشنبه در تالا حافظ نمایش داده میشود.
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