به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، در آستانه برگزاری بیست نهمین دوره یونیورسیاد ورزشی دانشجویان جهان در کشور چین تایپه محمدرضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و سرپرست کاروانهای ورزشی دانشجویان کشور اعزامی به یونیورسیاد جهانی، برای شرکت در جلسه هماهنگی مسئولان و سرپرستان کاروانهای ورزشی شرکت کننده در یونیورسیاد امشب عازم کشور چین تایپه می شود.

در این نشست که به مدت ۴ روز از تاریخ ۱۵ اردیبهشت در شهر تایپه برگزار خواهد شد مسئولان کاروانهای ورزشی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به مسابقات، ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات کشورهای شرکت کننده در برگزاری یونیورسیاد خواهند پرداخت و ضمن شرکت در جلسه فنی در مراسم قرعه کشی رقابتها شرکت خواهند کرد.

همچنین دهخدا ضمن شرکت در این نشست از اماکن ورزشی برگزاری مسابقات، محل اقامت ورزشکاران، امکانات، تاسیسات، امکانات ‌جانبی ومحل اردوی‌کاروان ایران بازدید خواهد کرد.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.