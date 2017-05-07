به گزارش خبرنگار مهر، افشین فتحی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما در اردبیل تصریح کرد: رشته مامایی یکی از رشتههای قدیمی در علوم تجربی است که حیطه وظیفه آن صرف زایمان نبوده و حتی از قبل از ازدواج با مشاوره، آمادهسازی زوجین، شناسایی زایمانهای پرخطر، زایمان سالم و مراقبت بعد از زایمان همراه است.
وی با تأکید به اینکه در سایه فعالیت مطلوب این رشته مرگومیر مادران در اردبیل حتی بیش از میانگین کشوری کاهش یافته است، ادامه داد: نوزادی که به دنیا آمده و مادر خود را از دست داده مهمترین پناه عاطفی را از دست میدهد و کاهش مرگومیر مادران اثرات قابلتوجهی در بر دارد.
معاون درمان علوم پزشکی استان یکی از برنامههای طرح تحول سلامت را کاهش سزارین دانست و افزود: در این راستا کاهش سزارین در بیمارستانهای دولتی به میزان ۱۲ درصد و در مراکز درمانی دولتی و خصوصی به میزان ۸.۹ درصد کاهش یافته که باز وضعیت بهتری به نسبت میانگین کشوری را شاهد هستیم.
فتحی متذکر شد: در راستای سیاست کلان کشوری برای حفظ و افزایش جمعیت سالم، ماماها نقش کلیدی دارند و در این خصوص برنامههای مختلفی از جمله ارتقا آموزشها و ایجاد بلوکهای زایمانی از سوی علوم پزشکی اجرا میشود.
وی به احداث ۲۲ بلوک زایمانی در پنج شهرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل افزایش مشکلات باروری و وضعیت نامطلوب آن در استان به نسبت میانگین کشوری، مرکز تخصصی درمان ناباروری نیز ایجاد شده است که ماماها میتوانند زوجهای نابارور را به این مرکز ارجاع دهند.
معاون درمان علوم پزشکی استان به حل مشکلات پوشش خدمات مامایی از طریق بیمهها نیز اشاره کرد و گفت: در کل کشور این طرح فقط در پنج استان از جمله اردبیل اجرا شده است.
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