حجت‌الاسلام حبیب الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه ریزی برای تعمیر ۱۰ خانه عالم طی سال جاری در شهرستان رزن خبرداد.

وی افزود: این تعمیرات با مشارکت مردم در روستاهای مشخص شده انجام خواهد گرفت.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن در ادامه گفت: خانه عالم روستای «آب باریک» سال گذشته احداث شده و در سال جاری برخی موارد جامانده آن تکمیل خواهد شد.

وی اظهار داشت: خانه عالم ازدیرباز وجود داشته و به برکت علما و بزرگان که مساجدی می ساختند خانه هایی در کنار آنها ساخته می شد که عالم مسجد یا امام جماعت در آن سکونت می کرد و به تبلیغات اسلامی و تبیین احکام دینی برای مردم می پرداخت.

حجت الاسلام غلامی افزود: با توجه به گستردگی کار فرهنگی و تبلیغی و ارتباطات تبلیغی که افزایش یافته، امروزه تبلیغات چهره به چهره جزء کارآمد ترین روشهایی است که وجود دارد بنابراین اقصی نقاط استان به حضور دائمی مبلغ در کنار خود نیاز دارند.