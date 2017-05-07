ایران برای توسعه روابط با کشورهای مستقل اروپایی ارزش قائل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی ظهر امروز در دیدار با وگر کریستین استرومن معاون وزیر امور خارجه نروژ اظهار داشت: سوابق ارتباطی ما با نروژ به ۱۱۰ سال پیش بر میگردد که نشان می دهد روابط تاریخی و ارزشمندی بین ایران و نروژ در زمینه های اقتصادی وجود دارد؛ هر چند که حجم این روابط نیازمند عزم و توجه بیشتری برای توسعه است.

وی افزود: پیشنهاد می کنم با توجه به این سابقه طولانی، نقشه راهی برای گام برداشتن در جهت توسعه همکاری ها و رفع موانع تهیه شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نروژ کشوری صنعتی است و همکاری با آن می تواند قابل توجه باشد، ضمن اینکه ایران برای روابط با اروپا به ویژه برای کشورهایی که سیاست های مستقل تری را اتخاذ می کنند، ارزش قائل است.

ولایتی با اشاره به مسائل منطقه ای و مشکلات موجود آن تصریح کرد: کشورهای اروپایی می گوید، نگاه روشن تر و دقیق تری را از منطقه داشته باشند. در سوریه بیش از شش سال است که دلایل بحرانی صرفا به دلیل دخالت خارجی و حمایت از تروریست ها و گروه های افراطی وجود دارد و ایران هم تمام توان خود را برای مقابله با این جریان به منظور ایجاد صلح و ثبات منطقه ای به کار گرفته است.

وی ادامه داد: در خصوص عراق هم که طولانی ترین مرز را با ایران دارد، به خواست دولت و مردم، حمایت خود را از عراق انجام داده ایم و ایران قطعا در مقابل هرگونه تضعیف و تجزیه کشورهای منطقه مقابله خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تنها راه حل بحران منطقه، صرفا سیاسی است و در این جهت هم با همکاری کشورهای منطقه و کشورهای علاقه مند به صلح، برای رقم زدن امنیت و ثبات همکاری های ارزشمندی را انجام داده ایم.