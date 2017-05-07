به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص صحبت های انجام شده در مورد پرونده موسوم به محموله پوشاک دختر وزیر آموزش و پروروش گفت: با توجه به اظهارات اولیه، دادسرای لواسان اعلام می کند که قاچاق مربوط به تعزیرات است. پس از گذشت چهار روز پرونده به تعزیرات ارسال می شود و تعزیرات هم در ۴۸ ساعت حکم صادر می کند. در نشست قبلی هم بنده توضیحات مفصل ندادم و اعلام کردم که باید بررسی شود. این موضوع در دولت بحث می شود و وزیر دادگستری گفته بنده را نقد می کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این اتهامات مربوط به یک شرکت است، این شرکت به نام «آمیتیس، طراوت و کودکی» در سال ۹۳ به اسم وزیر آموزش و پرورش ثبت می شود. رییس هیات مدیره وزیر و مدیرعامل دختر آقای آشتیانی هستند.

این شرکت نمایندگی از سوی یک شرکت ایتالیایی دارد. شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری به نام تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان به نشانی فریدونکنار، این محموله را وارد کرده است.

محسنی اژه ای افزود: حوزه فعالیت این شرکت دوم، فنی و مهندسی و نه پوشاک و منسوجات است.بنابراین دختر وزیر با کارت شرکت خودشان محموله ای وارد نکردند.

در مقررات صادرات و واردات در تبصره ۳ آمده است که شرکت در حوزه فعالیت مربوط به اساسنامه فعالیت کند.

سخنگوی دستگاه به توضیح ابعاد بیشتر این پرونده پرداخت و افزود: نامبردگان با شرکت دیگری محموله وارد کردند که در حوزه دیگری بوده است. از سوی دیگر خوشحالیم که رییس تعزیرات در کمتر از دو روز حکم پرونده همکارشان را صادر کردند.

محسنی اژه ای افزود: گزارش دیگری به دادستانی تهران ارسال شده است و مباحثی مطرح است مبنی بر اینکه آیا وزیر می تواند در هنگام تصدی شغلی دیگر، حق هیات مدیره و مدیرعاملی داشته باشد؟ از آبان ماه که ایشان وزیر شدند تا به امروز جزو هیات مدیره شرکت بازرگانی بوده است.

وی افزود: سوال دوم این است که چرا این شرکتی که نمایندگی دارد از اسم شرکت دیگری استفاده کرده است؟ شرکتی که حوزه فعالیتش پوشاک نیست چطور توانسته است این محموله را وارد کند؟ در هنگام واردات باید کارت شرکت بررسی می شد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بر اساس این موارد پرونده دیگری در این رابطه تشکیل شده است.

سخنگوی دستگاه قضا به سخنان اخیر جهانگیری در مناظرات اشاره و تصریح کرد: سخنانی که من اعلام کردم کاملا قانونی بوده است. آقای پورمحمدی هم اعلام کرده بود که این واردات جزو دقیق ترین واردات بوده است و سوال اینجاست که اگر این جز دقیق ترین هاست پس سایر واردات چطور است؟

وی افزود: اگر حکم برائت صادر شد، چه کسی میتواند اعتراض کند که طبق قانون، دادستان می تواند اعتراض کند و پرونده ای که تشکیل شده است.

وی به سخنان اخیر رییس جمهور در مناظرات اشاره و تصریح کرد: ایشان در خصوص پرونده بابک زنجانی اعلام کردند که ۴میلیارد مبلغ پرونده بوده است که این اشتباه است و ایشان گفته بودند که قوه قضاییه مسئول بازگرداندن است. من از شما که دیپلماسی فعالی دارید می پرسم در خارج از کشور چه کردید؟ پول این فرد در خارج از کشور است و بانک مرکزی باید پیگیر بازگرداندن باشد. قوه قضائیه در خارج از کشور باید با هماهنگی وزارت اطلاعات و خارجه این کار را انجام می داده است.