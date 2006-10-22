تنها ‌50 درصد محصولات كشاورزي بيمه شده است/ پرداخت خسارت به كشاورزان انجام نشده است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، هادي حق شناس در جلسه علني امروز مجلس در موافقت استيضاح وزير جهاد كشاورزي پس از سخنراني و دفاع از وزير خود اظهار داشت: برخي از مخالفان استيضاح از صحبت از عولانه بودن استيضاح مي كردند پس به نظر مي رسد كه با اصل استيضاح موافق هستند.

وي افزود: ما قسم خورده ايم كه خبر مصالح ملت و مردم چيزي مد نظرمان نباشد ولي شاهد بوديم كه چندين فراكسيون در راستاي طرح اين استيضاح مطرح كردند كه زمان حاضر زمان مناسبي براي استيضاح نيست.

حق شناس با بيان اينكه براي بنده جاي سئوال است كه از سال اول خدمت خود به دليل اينكه سال آخر دولت هشتم است از استيضاح منع شديم تصريح كرد: در سال دوم كه دولت در حال انتقال بود در سال سوم خدمت خود نيز مشاهده مي كنيم كه عده اي با اشاره به اينكه دولت جديد نوپاست از استيضاح بازمانديم و قطعا سال بعدم كه زمان انتخابات مجلس خواهد بود. بنابراين هيچ زماني زمان استيضاح نيست پس چه زماني استيضاح بايد صورت گيرد.

نماينده بندر انزلي تصريح كرد: استيضاح يعني روشن شدن مسايل و نبايد معناي آن را صددرصد راي منفي تلقي كرد. اگر وزير كشاورزي قادر بود كه در طول اين مدت در كميسيون ها به سئوالات نمايندگان پاسخ قانع كننده اي دهد قطعا ديگر كسي با استيضاح موافقت نمي كرد.

حق نشاس گفت: يكي از ويژگي هاي مهم در دولت نهم كه از مقام معظم رهبري نيز يادگرفته اند اين است كه براي انتصاب ها زمان تعيين مي كنند.

حق شناس با اشاره به ميثاق نامه دولت نهم تصريح كرد: تنظيم اين ميثاق نامه از كارهاي خوب دولت نهم بود كه هر سال عملكرد وزرا ارزيابي مي شود پس فكر نمي كنم كه به رغم برخي اظهارات زمان يكسال، زمان مناسبي براي ارزيابي كار يك وزير نباشد.

وي گفت: اگر رئيس جمهور همانند وزير رفاه، وزير كشاورزي را عزل مي كردآيا بازهم بحث از زمان مطرح مي شود. يكي از اصول دولت نهم كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد داشتند بحث عدالت محوري است و عدالت يعني اينكه هر كسي و هر چيز سر جاي خود قرار گيرد، مطمئنا مهمترين چيز منابع انساني است كه بايد در جاي خود قرار بگيرد.

حق شناس كشاورزي را محور توسعه كشور خواند و افزود: آيا واقعا ظرفيت اين بخش از كشور ما همين قدر است.

وي افزود: دقت برخي آمارها مطروحه در بخش كشاورزي تشكيك دارد. به عنوان مثال گفته مي شود ما در كشت پسته سال 85 نسبت به سال 84 رشد داشته ايم اين آمار درست است ولي بايد دقت داشت كه سال 84 سال عادي نبود و ما دچار يخ زدگي بوديم و بايد اين مسئله را با يك سال عادي مانند سال 83 قياس كرد كه نه تنها رشد نداشته ايم بلكه كاهش نيز داشته ايم.

حق شناس تصريح كرد: يكي از مخالفان استيضاح از برگزاري كنفرانس هاي خبري بسيار توسط وزير كشاورزي خبر داد اما جاي سئوال است كه بهترنبود وزير كمي هم وقت براي تعامل با انجمن هاي علمي مي گذاشتند و يا در كنگره هاي علمي شركت مي كردند.

نماينده بندر انزلي گفت: ما در برنامه چهارم توسعه چند تكليف براي وزارت كشاورزي لحاظ كرده بوديم كه از آن جمله به نتيجه 5 درصد از محصولات دامي و كشاورزي كه متاسفانه به آنها عمل نشده است.

حق شناس در پايان خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده هدف از استيضاح ايجاد حساسيت در جامعه است لذا اگر حتي استيضاح راي نياورد نيز همين ميزان كه مردم و جامعه نسبت به مسايل مربوط به بخش كشاورزي حساس شده اند كافي است.