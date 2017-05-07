به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی عصر یکشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: شهریور سال جاری دومین نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی ایران در اوکراین برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه اوکراین دروازه ورود به اروپا محسوب می‌شود که در دستور کار کارگروه صادرات غیرنفتی استان البرز قرارگرفته است، افزود: سال گذشته نمایشگاهی به‌منظور معرفی توانایی‌های هر دو کشور در کیف برگزار شد.

وی با اعلام اینکه این نمایشگاه از موارد توافق شده در یادداشت تفاهم بین ایران و اوکراین است، گفت: نمایشگاه بعدی به‌صورت بزرگ‌تر و جامع‌تر در شهریورماه امسال در اوکراین برپا می‌شود.