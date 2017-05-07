ایجاد سه جایگاه عرضه میوه دست چین و آبمیوه در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین رحیمی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تدابیر مدیریت شهری و همچون سال گذشته امسال نیز برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران سه جایگاه عرضه میوه دستچین و آبمیوه های طبیعی در شهر آفتاب ایجاد شده است.

وی در این رابطه افزود: در این جایگاه ها انواع میوه و فرنگی دستچین ۱۰ درصد پایین تر از نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین عرضه می شودوانواع آبمیوه طبیعی نیز با ۲۰درصد تخفیف در اختیار بازدید کنندگان قرار می گیرد.همچنین میوه به صورت شسته شده و آماده مصرف در این جایگاه ها عرضه می شود.

گفتنی است جایگاه های عرضه میوه دستچین و آبمیوه طبیعی همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب تهران تا تا پایان نمایشگاه به ارایه خدمات می پردازد که روز اول با استقبال خوب شهروندان همراه بود.