مقام نظامی عراقی: فقط ۶ درصد عراق در اشغال داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: داعش فقط ۶ درصد از مساحت عراق را در اشغال خود دارد در حالی که در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴۰ درصد از مساحت کشور در اشغال داعش بود.

از سوی دیگر نبرد سنگین میان نیروهای عراقی و داعش در غرب موصل در جریان است و نیروهای لشگر نهم زرهی و پلیس عراق و واکنش سریع موفق به تسلط بر ۳۰ درصد از محله الهرامات الثانیه شده اند. در حال حاضر نبردی سخت در محله الهرامات در جریان است.

منابع عراقی از نبرد برای بازپس گیری محله ۳۰ جولای و ۱۷ جولای در کرانه راست موصل خبر دادند.

همچنین نیروهای عراقی بر بیش از ۵۰ درصد از محله الزنجیلی مسلط هستند.

منابع عراقی از هلاکت سه داعشی در جریان نبردهای صبح امروز در این محله خبر دادند و به حملات هوایی به مواضع داعش در محله های الزنجیلی، الهرامات و حاوی الکنیسه اشاره کردند. داعشی ها به تک تیراندازان خود برای ممانعت از پیشروی نیروهای عراقی روی آورده اند.

در همین حال خلف البدران از فرماندهان نیروهای ویژه پلیس عراق از درهم شکسته شدن استحکامات داعش در محله ۱۷ جولای در کرانه راست موصل خبر دادند.

وی افزود: بسیاری از سرکرده های داعش از محله ۱۷ جولای فرار کرده اند و به سوی بخش قدیمی موصل رفته اند. همزمان نیروها با محاصره المدینه القدیمه مانع از نفوذ تروریستهای فراری شدند.

این فرمانده عراقی از آزاد سازی غرب موصل در اسرع وقت خبر داد و بیان کرد: داعشی ها در حال حاضر به ویژه در مناطق مشیرفه و الهرامات دچار فروپاشی شده اند و نیروهای امنیتی مواضع تروریستها را زیر آتش قرار داده اند و شمار زیادی را به هلاکت رسانده اند. غیرنظامیان نیز از طریق گذرگاه های امن به سوی نیروهای امنیتی می آیند.