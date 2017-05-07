  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

استاندار اردبیل:

میزبانی مسابقات آسیایی بسکتبال توسط اردبیل درخواست می‌شود

میزبانی مسابقات آسیایی بسکتبال توسط اردبیل درخواست می‌شود

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی دو رشته بسکتبال و والیبال از سوی اردبیل در سفر وزیر ورزش به استان درخواست می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازی تیم‌های والیبال ایران و قزاقستان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: استان اردبیل میزبانی مطلوبی در مسابقات والیبال امیدهای آسیا داشته و توانسته به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکانات مطلوبی فراهم کند.

وی افزود: با توجه به بازسازی دو سالن در سطح استانداردهای جهانی اردبیل آماده میزبانی از مسابقات ورزش‌های توپی و سالنی است.

خدابخش تأکید کرد: مکاتبات اولیه برای میزبانی دو رشته ورزشی بسکتبال و والیبال هم برای بانوان و هم آقایان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان انجام شده است.

رئیس شورای ورزش استان متذکر شد: در سفر وزیر ورزش و جوانان در روز سه‌شنبه مجدداً این میزبانی به صورت کتبی درخواست می‌شود.

وی با اشاره به احداث سالن سرپوشیده دومیدانی در کنار استادیوم علی دایی اضافه کرد: در سفر وزیر ورزش بازدیدی با حضور ایشان از این سالن انجام می‌شود تا موضوع میزبانی مسابقات دومیدانی نیز درخواست شود.

کد مطلب 3972735
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی ممنون از مسئولین ولی مردم اردبیل بیشتر فوتبالی و فوتبال دوست هستند لطفا میزبانی یکی از مسابقات فوتسال رو هم درخواست کنید که خیلی عالی خواهد شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها