به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازی تیم‌های والیبال ایران و قزاقستان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: استان اردبیل میزبانی مطلوبی در مسابقات والیبال امیدهای آسیا داشته و توانسته به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکانات مطلوبی فراهم کند.

وی افزود: با توجه به بازسازی دو سالن در سطح استانداردهای جهانی اردبیل آماده میزبانی از مسابقات ورزش‌های توپی و سالنی است.

خدابخش تأکید کرد: مکاتبات اولیه برای میزبانی دو رشته ورزشی بسکتبال و والیبال هم برای بانوان و هم آقایان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان انجام شده است.

رئیس شورای ورزش استان متذکر شد: در سفر وزیر ورزش و جوانان در روز سه‌شنبه مجدداً این میزبانی به صورت کتبی درخواست می‌شود.

وی با اشاره به احداث سالن سرپوشیده دومیدانی در کنار استادیوم علی دایی اضافه کرد: در سفر وزیر ورزش بازدیدی با حضور ایشان از این سالن انجام می‌شود تا موضوع میزبانی مسابقات دومیدانی نیز درخواست شود.