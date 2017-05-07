به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازی تیمهای والیبال ایران و قزاقستان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: استان اردبیل میزبانی مطلوبی در مسابقات والیبال امیدهای آسیا داشته و توانسته به لحاظ سختافزاری و نرمافزاری امکانات مطلوبی فراهم کند.
وی افزود: با توجه به بازسازی دو سالن در سطح استانداردهای جهانی اردبیل آماده میزبانی از مسابقات ورزشهای توپی و سالنی است.
خدابخش تأکید کرد: مکاتبات اولیه برای میزبانی دو رشته ورزشی بسکتبال و والیبال هم برای بانوان و هم آقایان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انجام شده است.
رئیس شورای ورزش استان متذکر شد: در سفر وزیر ورزش و جوانان در روز سهشنبه مجدداً این میزبانی به صورت کتبی درخواست میشود.
وی با اشاره به احداث سالن سرپوشیده دومیدانی در کنار استادیوم علی دایی اضافه کرد: در سفر وزیر ورزش بازدیدی با حضور ایشان از این سالن انجام میشود تا موضوع میزبانی مسابقات دومیدانی نیز درخواست شود.
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