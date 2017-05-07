افرادی در داخل کشور قصد دلسردی مردم از انتخابات را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری بعدازظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت مقام معلم اظهار داشت: معلمین از ابتدا زمزمه عشق، محبت و ولایت را در دل‌هایمان نهادینه کرده و زحمات بسیاری را برای آموزش فرزندان این مرز و بوم متحمل و ‌زمینه را برای رشد و تهالی دانش محیا می کنند.

فرماندار پردیس ادامه داد: اقدامات زیادی صورت گرفته تا مشکلی در حوزه استخدام و فیش‌های حقوقی معلمین وجود نداشته باشد و ‌آخرین اقدام ما استفاده برای رفع محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته است که نامه‌نگاری‌ها انجام وبرای مسؤولین آموزش و پروش و استانداری ارسال شده است.

وی با اشاره به حساسیت زمانی موجود، اضافه کرد: سخن گفتن در این شرایط دشوار است اما امروز معلمین تربیت جامعه آینده در دست و از پیشتازان عرصه تولید و انسان‌سازی هستند.

حیدری با سنگین دانستن مسئولیت معلمین، اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخی مشکلات هستیم معلمین نسل گذشته را مقصر نمی دانیم زیرا همواره تمام تلاش خود را برای نسل‌های مختلف به کار برده‌اند و مشکلات موجود تولید شده ادوار گذشته هستند.

فرماندار پردیس گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در تربیت نسل آینده مورد توجه معلمین قرار بگیرد نهادینه کردن محبت به جای کینه و نفرت است.

وی افزود: دانش‌آموزی که در دست شما معلمین است باید محبت را با تمام وجود درک و با شخصیت وی عجین شود زیرا در جامعه‌ای زندگی می کنیم که در چهارچوب تعالیم دینی اداره می شود و در آن به هم نیازمند هستیم.

حیدری ادامه داد: بزرگان ما محبت و عشق ورزیدن به یکدیگر را از ابتدا به ما آموختند و در این جامعه با این وضعیت موجود آنچه بیش از هر صفت و موضوعی مورد نیاز است عشق ورزیدن و هم‌نوع دوستی است.

فرماندار پردیس اضافه کرد: در آستانه انتخابات هستیم و کسانی که تخم کینه و نفرت را در بین جامعه و مسؤولین افزایش می دهند در جامعه ما جایی ندارند زیرا همگی ما در زیر یک پرچم و بیرق ولایت زندگی می کنیم.

وی اظهار کرد: کسی که مورد تائید شورای نگهبان نباشد نمی تواند در عرصه انتخابات حضور داشته باشد، به نظر بنده از بین ۶ نفر از نخبگان این سرزمین که توسط شورای نگهبان انتخاب شدند بهترینشان کسی است که عشق و محبت را جایگزین کینه و نفرت می کند.

حیدری با اشاره به اخلافات درون جامعه، بیان کرد: چرا در درون جامعه اختلافات بسیاری وجود دارد و چرا باید شاهد این همه تفرقه باشیم، برای رسیدن به آرامش باید موضوعی را مورد توجه قرار بدهیم که وحدت و انسجام ملی نام دارد.

وی ادامه داد: تخم نفرت را در جامعه می‌کارند تا جامعه را نسبت به هم بدبین کنند، امروزه در فضاهای مجازی در حال ایجاد شکاف هستند و با پخش مطالبی در صدد تخریب انقلاب برمی‌آیند.

فرماندار پردیس اضافه کرد: با پخش موضوعات مختلف تلقین می کنند که هیچکسی در این نظام مورد تائید نیست و تمام دست‌آوردها، رشادت‌ها، جانفشانی‌های نظام را زیر سوال برده و اقدام به بدگویی از شخصیت‌های نظام در هر حزب و گروهی که باشند می کنند.

وی اظهار کرد: این گونه تخریب‌ها جایی در ذهن ملت غیور شهید پرور ما ندارد، اما وظیفه معلمین را سنگین‌تر می کند و نقش اساسی برای روشنگری و تبیین کنند تا وحدت در جامعه حکمفرما شود، جامعه به سمت رشد و تعالی می رود و هر فردی باید با استفاده از وجدان خود به این مسائل نکاه کند، زیرا وضعیت ما نسبت به ابتدای انقلاب رشد بالایی داشته اما آنچه وعده می دهیم بیش از توانمان است.

فرماندار پردیس افزود: اساس انتخابات برای بدست آوردن رفاه، آسایش و آرامش کشور در چهارچوب یک برنامه است.

وی ادامه داد: سومین واژه‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد ارائه برنامه‌ای برای رفاه و آسایش جامعه است که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری از سوی مردم مود توجه قرار بگیرد.

حیدری اضافه کرد: این که چه کسی برنامه و هدف‌گذاری مناسبی برای اقدامات خود دارد را مد نظر قرار بدهیم، به طور مثال در دوره‌های ۶ تا دهم ریاست جمهوری رئیس جمهورها چند درصد از برنامه‌های خود را اجرایی کردند و توفیقات و عدم توان در اجرای اهداف را مورد نقد قرار بدهیم.

فرماندار پردیس اظهار کرد: نمی توانیم خود را فریب بدهیم، اگر قرار بود تمام مشکلات در یک‌ شب حل شود که امروز هیچ مشکل و مانعی در کشور نداشتیم، اما باید دانست که در پیشرفته‌ترین کشورها نیز این معضلاتی که ما در کشورمان داریم، وجود دارد.

وی گفت: انتظار ما از مناظرات انتخاباتی این بود که به دیگر کشورهایی که از اسلام تبعیت نمی کنند درس بدهیم، و بگوییم در چهارچوب دین، قرآن، اسلام و با برنامه مشخص در حال تلاش هستیم و باید از این موضوع مهم مراقبت کرد.

حیدری واژه بعدی را اخلاق، پرهیزکاری و تقوا دانست و افزود: یکی از تفاوت‌های اساسی کشور ما در قبل و بعد از انقلاب برگزاری نماز جمعه است، این نماز عبادی سیاسی طی این سالهای پس از انقلاب یک روز هم تعطیل نشده و در هر دو خطبه مهمترین موضوعی که به آن پرداخته می شود تقوای الهی است.

فرماندار پردیس ادامه داد: امامان جمعه شهرهای مختلف کشور از جمله پردیس هر هفته بنابر تعالیم دینی مکلف و مقید به دعوت مردم به تقوا و پرهیزکاری هستند، در نماز جمعه هیچ چیز به جز تقوا به نمازگزاران نمی دهند.

وی اضافه کرد: همه چیز ما در حقوق، هزینه، مسکن و درآمد خلاصه شده است، اما ما مسلمانان این موارد را ابزار و لازم می دانیم ولی هدف اصلی و نهایی ما این نیست.

حیدری اظهار کرد: رقابت بسیار ناجوانمردانه‌ای در دنیا گرایی ایجاد شده و ارزش کار قشر عظیمی مانند معلمین فرهیخته و دلسوخته کم ارزش شده است، معلمین کارمندان دولت با درآمد های اندک هستند اما هدف اصلی و عشق معلمین آموزش به نسل‌های مختلف است.

فرماندار پردیس گفت: ارزش‌های اصیل، ماندگار و هدف‌های بسیار مقدسی که معلمین، دانشجویان، اساتید دانشگاه، رزمندگان اسلام و ایثارگران دنبال و آنها را وادار به فدای مال، و جان خود می کند دست‌یابی به ارزش ماندگار و تحقق آن در جامعه است.

وی افزود: باید ابتدا به دنبال این ارزش‌های ماندگار باشیم، و در ادامه حقوق و مزایا را مد نظر قرار بدهیم، اینگونه زندگی به راحتی می گذرد زیرا این موارد را در دوران جنگ تجربه و با عزت زندگی می کردیم.

حیدری ادامه داد: امروز این ارزش‌ها بالعکس شده است و به مارک لباس و خودرو نگاه می کنند و ارزش‌ها به این موارد تنزل پیدا کرده است و باید معلمین به داد برسند زیرا به غیر از شما هیچکسی این جامعه را نمی تواند دگرگون کند.

فرماندار پردیس اضافه کرد: نسل آینده را معلمین ساخته و اداره می کنند و اگر به این مسائل توجه نشود وضعیت بدی را در پیش خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: امروزه مقدسات، توسط خود ما نه بیگانه‌ها در خطر است، اگر آمریکا جرٱت حمله به کشورمان را داشت تا به امروز صد بار به کشورمان حمله کرده بود.

حیدری گفت: به یکباره از درون کشورمان تحریم انتخابات می شود باید حواسمان جمع باشد به افرادی که می گویند در انتخابات شرکت نکنید، ننگ و نفرین بر این روحیه که می خواهند مردم را دلسرد کنند.

فرماندار پردیس ضمن آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری افزود: اگر لطف و نظر خداوند و تدابیر مقام معظم رهبری طی این سال ها نبود با این همه دشمنی که بر علیه ما بود پا برجا نبودیم و هر کشوری به جای ما بود تاب مقاومت نداشت.

وی با بیان این که ما با عنایت خداوند و حضور مقتدرانه رهبر فرزانه کشورمان و همچنین ‌تدابیر گرانمایه‌شان برفراز خواهیم ماند، لظهار کرد: در این انتخابات و آموزش نسل آینده تکیه ما بر معلمین است امیدواریم ۲۹ اردیبهشت با حضور دلسوزانه و مدبرانه شاهد انتخابات باشکوه در شهرستان پردیس مانند دیگر نقاط کشور باشیم.

در پایان این مراسم که با حضور حجت‌الاسللم والمسلمین حسین توسلی امام جمعه، رئیس آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمین فعال و برتر شهرستان در سالن اجتماعات الغدیر شهر پردیس برگزار شد، از تعدادی از معلمین برتر و فرزندان شهدا که در شغل شریف معلمی مشغول بودند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.