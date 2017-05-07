۵۱ معلم نمونه منطقه کلاچای شهرستان رودسر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته معلم عصر یکشنبه با حضور مسولان شهرستان رودسر از ۵۱ معلم نمونه و بازنشسته منطقه کلاچای تجلیل به عمل آمد.

رئیس آموزش پرورش کلاچای در این مراسم با اشاره به اینکه معلمان ادامه دهندگان راه پیامبران هستند، اظهار کرد: معلمان نقش مهمی در تعلم و تربیت نسل آینده سازان جامعه دارند.

وی با اشاره به سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری استاد اخلاق و معارف اسلامی، افزود: این روز به عنوان یک نماد برای تجلیل ازمقام معلمان در نظر گرفته شده و ما نیز باید قدردان زحمات معلمان باشیم.

رئیس آموزش و پرورش کلاچای در ادامه توسعه هر کشوری را منوط به تربیت منابع انسانی ماهر و متخصص عنوان و خاطر نشان کرد: معلمان نقش تأثیرگذاری در تربیت این نیروی متخصص و ماهر دارند و زمینه ساز رشد و توسعه هر جامعه ای در عرصه های مختلف می شوند.