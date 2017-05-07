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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

به مناسبت هفته معلم ؛

۵۱ معلم نمونه منطقه کلاچای شهرستان رودسر تجلیل شدند

۵۱ معلم نمونه منطقه کلاچای شهرستان رودسر تجلیل شدند

رودسر- ۵۱ معلم نمونه منطقه کلاچای شهرستان رودسر به مناسبت هفته معلم تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته معلم عصر یکشنبه با حضور مسولان شهرستان رودسر از ۵۱ معلم نمونه و بازنشسته منطقه کلاچای تجلیل به عمل آمد.

رئیس آموزش پرورش کلاچای در این مراسم با اشاره به اینکه معلمان ادامه دهندگان راه پیامبران هستند، اظهار کرد: معلمان نقش مهمی در تعلم و تربیت نسل آینده سازان جامعه دارند.

وی با اشاره به سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری استاد اخلاق و معارف اسلامی، افزود: این روز به عنوان یک نماد برای تجلیل ازمقام معلمان در نظر گرفته شده و ما نیز باید قدردان زحمات معلمان باشیم.

رئیس آموزش و پرورش کلاچای در ادامه توسعه هر کشوری را منوط به تربیت منابع انسانی ماهر و متخصص عنوان و خاطر نشان کرد: معلمان نقش تأثیرگذاری در تربیت این نیروی متخصص و ماهر دارند و زمینه ساز رشد و توسعه هر جامعه ای در عرصه های مختلف می شوند.

کد مطلب 3972775

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