هیئت اقتصادی استرالیا از پارس جنوبی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فریدونی قائم مقام سازمان منطقه ویژه پارس گفت: معاون سفیر کشور استرالیا به همراه هیئتی اقتصادی از این کشور برای بازدید از تاسیسات منطقه پارس جنوبی وارد این منطقه شدند.

فریدونی افزود: هدف از سفر این هیئت آشنایی کشور مطبوع ایشان با فرصت‌های سرمایه گذاری به خصوص در زمینه تولید LNG در پارس جنوبی است.

قائم مقام سازمان منطقه ویژه پارس همچنین سرمایه گذاری در بخش توریسم و هتل‌داری را از زمینه‌های مورد علاقه کشور استرالیا برای سرمایه گذاری در ایران دانست.

فریدونی با اشاره به سهم کشورهای ایران، روسیه و استرالیا در بازار گاز جهان، افزایش سطح همکاری کشورهای فوق جهت ایفای نقش پررنگ‌تر در بازار گاز جهانی را از اهداف مشترک کشورهای استالیا و ایران برشمرد.

گفتنی است که معاون سفیر استرالیا در ایران به همراه هیئت اقتصادی این کشور امروز و فردا از تاسیسات منطقه ویژه پارس بازدید خواهند کرد.

کل مبادلات تجاری دو جانبه این کشور با ایران در سال ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ بیش از ۳۴۵ میلیون دلار بوده است.