مشارکت مردم تضمین کننده نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز یکشنبه در همایش شوراها و دهیاران بخش مرکزی قزوین که در فرمانداری برگزارشد اظهار داشت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بیمه کردن راه نظام و انقلاب است و ما وظیفه داریم با ایجادبستر مناسب برای خلق حماسه ای دیگر همت کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: همه باید در چارچوب اخلاق با پذیرش نتیجه آرا برای آبادانی و پیشرفت کشور گام بردارند.

وی افزود: همه ما در مقابل نظام، امام و رهبری، شهدا و مردم وظایفی داریم و خارج از هر نوع گرایشی باید وظیفه خود را نسبت به کشور انجام داده و تلاش خود را انجام دهیم.

استاندار گفت: امروزه شرایط کشورهای پیرامون ما حساس است و آمریکا که حاکمان آن دشمنان اصلی ما هستند در مقابل نظام و ارزش های انقلاب ما قرار گرفته اند اما به برکت انقلاب اسلامی ایران دست دشمنان از چپاول کشور ما کوتاه شده و دخالت در کودتای ۲۸ مرداد، تلاش برای حفظ رژیم طاغوت، به شهادت رساندن مردم بی گناه، تشویق صدام برای آغاز جنگ، طراحی کودتا و تحریم ها بخشی از خیانت های دشمنان نظام است که نتیجه نداده است.

وی بیان کرد: دشمنان می خواستند در مراحل مختلف با حکومت مقابله کنند و با دکترین تحریم هسته ای، ترویج ایران هراسی، ترویج شیعه هراسی تلاش کردند تا بستر لازم را برای اهداف شوم خود مهیا کنند و ایران را به عنوان تهدیدی برای صلح جهانی معرفی کردند.

استاندار اظهارداشت: تئوری دشمنان این بود که تحریم گسترده در تمام ابعاد علیه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و مردم را دچار مشکل کرده و اقتصاد ایران را منهدم کنند تا فقر و فلاکت به اوج برسد و درنتیجه بحران های اجتماعی و اعتراض عمومی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: به لطف خداوند متعال همه توطئه ها برطرف شد و در جریان تحریم ها و صدور قطعنامه های ملت ایران به دلیل اعتقادات عمیق و رهبری هوشمند از تمام مراحل سربلند بیرون آمد و این ملت بزرگ در کنار مقام معظم رهبری تمام گرفتاری ها و سختی ها را تحمل کرده و نشان داد که طرح های دشمنان بی نتیجه و خنثی است.

استاندار خطاب به شوراهای شهر و روستا و دهیاران بخش مرکزی قزوین گفت: همه ما کارگزاران جمهوری اسلامی هستیم و با رای مردم انتخاب می شویم و در ایران اسلامی به معنای واقعی آزادی محقق شده پس باید همه در کنار هم باشیم تا در برابر توطئه های دشمن بایستیم و به اهداف خود برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری سالهاست مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند زیرا اقتصاد ایران را به خوبی می شناسند و بر مشکلات واقف هستند.

همتی یادآورشد: در مسیر انقلاب در عین مبارزه و خنثی کردن توطئه های دشمن ترمیم هایی هم انجام شده ولی کافی نیست و باید اصلاحات قوانین اقتصادی، بانکی و بیمه ای در مسیر نیل به اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد تا به نقطه تعالی برسیم.

استندار افزود: جبهه اقتصادی در کنار جبهه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی باید همواره پیگیری شود و پرچم اقتصادی با شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل برافراشته باشد.

همتی در ادامه به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی پیچیده است و با دستور و بخشنامه قابل حل نیست و باید به مشکلات و موانع زیربنایی نگاه کرد و به زیرساخت ها توجه بیشتری داشت و دانست چه اقتصادی تحویل گرفتیم و الان در چه نقطه ای ایستاده ایم.

وی افزود :اگر به عملکرد همه دولت ها و نقاط ضعف و قوت آن ها توجه و نگاه ویژه ای داشته باشیم می توانیم نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را برجسته کنیم و این راه عقل و تدبیر است و از عقلانیت برای توسعه کشور و بالندگی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

استاندار گفت: با کمک یکدیگر و با استفاده از آراء مردم هر شورا و دولتی مستقر شد باید از برآیند آرا و نظرات استفاده کرده و راه های درست در پیش گرفته شود و در چارچوب اخلاق و پذیرش نتیجه آرا و نظرات در جهت آبادانی و پیشرفت کشور گام برداشت.

همتی بیان کرد: امروز همه آمادهایم جانمان را فدای نظام مقدس جمهوری اسلامی کنیم تا انقلاب اسلامی پایدار بماند و این بزرگترین سرمایه ای است که هیچ کشوری در دنیا ندارد و از اعتقادات اسلامی، ایمان و با تکیه بر این است که جنگ و تحریم ها را پشت سر گذاشتیم.

وی اضافه کرد: اگر برای حذف افراد بخواهیم موفقیت های بین المللی را نادیده بگیریم راه اشتباه رفته ایم و همانطور که ایران در هشت سال دفاع مقدس در جهان سربلند شد دولت تدبیر و امید هم در عرصه بین المللی و بحث رفع تحریم ها تاریخ ساز شد.

استاندار گفت: این موفقیت با اتکا به وجود مبارک رهبری و ملت مبارزی که پیوند ناگسستنی با دین و ایمان و رهبری دارد و پشتیبانی دولت انجام پذیرفت و برنامه های دشمن به زباله دان تاریخ پیوست و تحریم ها از بین رفت.

وی اظهارداشت: دشمن آرام نشده و در مرحله اجرای توافق نیز در حال کارشکنی است و اگر غفلت کنیم باز هم کارشکنی خواهد کرد.

همتی گفت : نه دولت، نه ملت و نه رهبری به دشمن اعتماد ندارند اما با دیپلماسی ایرانی و اسلامی به پشتوانه حمایت های رهبری و نیروهای مسلح در عرصه های بین المللی وظیفه ملی خود را انجام می دهیم.

وی افزود : به دنبال روزی هستیم که سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند و به دنبال تغییر ساختار تولید هستیم، باید شرکت های دانش بنیان تقویت شوند.

همتی گفت: امروز ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان ازدانشگاه ها رشد کرده و به سمت بازارهای بیرون از کشور هدایت شده اند.

هرکس به وجهه ایران خدشه وارد کند همراه نظام نیست

وی گفت: در سال گذشته ۶۷۵ میلیون دلار گذشته صادرات که این به معنی تغییر و تحول خوب در استان است و همچنین دو سال است که صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است و این نشان از این دارد که گام های اقتصادی درست برداشته می شود.

همتی به سرمایه گذاری خارجی اشاره و بیان کرد : از سال ۱۳۴۶ تاکنون سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۰۰ میلیون دلار بوده و فقط در سال گذشته ۴۰۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است که این یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.

وی به برنامه های سال ۹۶ اشاره و تصریح کرد : امسال در زمینه صادرات غیر نفتی یک میلیارد دلار هدف گذاری شده است و باید حداقل ۱۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۵۰۰ واحد نیمه کاره صنعتی به چرخه تولید وارد خواهد شد.

استاندار به مسئله انتخابات پیش رو اشاره و بیان کرد : مساله و اولویت اول در انتخابات پیش رو مشارکت حداکثری مردم می باشد که همه جریان ها و گروه ها و شخصیت های اثرگذار باید در تحقق آن بکوشند تا در سایه آن دشمنان نظام مایوس و دوستان انقلاب شاد و امیدوار شوند.

وی با تاکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی داوطلبان و حامیان و هواداران آنها گفت:بداخلاقی ها، تهمت، افترا و تخریب کاندیداهای انتخابات دور از شان نظام و مردم است و انتظار می رود همه به این مسئله مهم توجه کنند و همه نتیجه انتخابات را بپذیرند و با برگزیدگان همکاری کنند.