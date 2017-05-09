برنامه های فرهنگی ورزشی به مناسبت هفته جوان در کردستان اعلام شد

هیرش رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: هر ساله مصادف با ولادت حضرت علی اکبر(ع) که با نام هفته جوان در نظر گرفته است از سوی ادارات ورزش و جوانان در سطح استان های سراسر کشور برنامه های مختلفی برگزار می شود.

وی ضمن اشاره به اینکه هفته جوان از روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با ولادت حضرت علی اکبر(ع) آغاز می شود، افزود: در سال گذشته سازمان مردم نهاد قابل توجهی در استان کردستان با فعالیت های مختلف تشکیل شد که این نوید خوبی را در راستای هدفمند کردن سمن ها می باشد.

معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش با تاکید بر اینکه کیفیت اجرایی برنامه در هفته جوان بسیار قابل اهمیت است، عنوان کرد: در هفته جوان برنامه های که اجرایی می شود تمامی آن مربوط به جوانان حوزه ورزشی و امور جوانان باشند.

رضایی در ادامه با اشاره به این مطلب که هفته جوان با سراسر کشور همزمان برگزار می شود، گفت: این برنامه ها با نام نشاط، شادابی و ورزش در نظر گرفته شده است و در نظر داریم نشاط و امید را به درون خانواده منتقل کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه تمامی روزهای هفته جوان برنامه های متنوعی برگزار خواهد شد، افزود: در این هفته از جوانان برتر سال ۹۶ تجلیل به عمل خواهد آمد و در کنار این مهم کارگاه های آموزشی در باب ازدواج، رفتار شناسی، آسیب های اجتماعی نیز برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان با اشاره به اینکه دیدار جوانان منتخب با نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و همچنین خانواده های شهداء و غبار روبی گلزار شهیدان از جمله فعالیت های این هفته است، اظهار داشت: جوانان امروز دغدغه های زیادی دارن که باید حوزه فرهنگی و جوانان بیشتر به آن بپردازد و تمام فعالیت های که انجام می دهند باید در این راستا و در تمام شهرستان ها اجرایی شود.

رضایی افزود: برگزاری نشست ها و میزگردهای تخصصی با موضوعات مختلف، مسابقات فرهنگی و هنری، تشکیل اتاق فکر، جشن گلریزان توسط خیرین ازدواج، جنگ شادی و انجام همایش های پیاده روی و کوه پیمایی در سطح استان کردستان جزو ۵۷ برنامه اعلام شده در هفته جوان است.

معاون فرهنگی و امور جوانان گفت: جشنواره نشاط و امید در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهرستان های تابعه نیز در این هفته برگزار می شود.

رضایی در پایان ایجاد ایستگاه های ورزش و سلامت در سطح استان و تجلیل از فرزندان جوان جانبازان اشاره کردو گفت: سازمان های مردم نهاد نیز در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بسیار تاثیر گذار هستند که باید در این راستا بیشتر فعال باشند.