مزایده کشتی به گل نشسته در شبه جزیره میانکاله

سید خالق سجادی فرماندار بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کشتی متعلق به شرکت نفتی بوده است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط این شرکت در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قرار گرفت.

سجادی بر عدم دخالت فرمانداری در مزایده کشتی به‌گل‌نشسته میانکاله تأکید کرد و افزود: فرمانداری هیچ دخالتی در مزایده کشتی به‌گل‌نشسته در میانکاله ندارد.

وی گفت: تلاش داشتیم تا از ظرفیت زیبا در دریای خزر و در حاشیه میانکاله برای رونق گردشگری استفاده کنیم و همچون کشتی کیش شاهد رونق گردشگری باشیم که با رفتن و به مزایده گذاشتن این کشتی، این امر محقق نشد.