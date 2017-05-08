حضور بسکتبالیست قمی در جام جهانی تورنتو

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسکتبالیست قمی برای حضور در مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر جوانان در تورنتوی کانادا به تیم ملی فراخوانده شده تا دومین حضور در عرصه بین المللی را تجربه کند.

وی افزود: رضا عیوضی نامی است که شاید تا همین ۶ ماه قبل برای اهالی ورزش قم یک نام کاملاً بیگانه بود اما استعداد ویژه وی در بسکتبال با ویلچر سبب شد عیوضی بلافاصله پس از ورود به این رشته و پیوستن به تیم اتحاد معصومیه قم در لیگ دسته دوم کشور، مورد توجه کادر فنی تیم ملی جوانان قرار گیرد.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم گفت: حضور در ترکیب تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند و کسب مدال طلای این مسابقات همراه با تیم ملی، عیوضی را خیلی زود در مسیر موفقیت قرار داد.

پیروز منش بیان داشت: اکنون عیوضی از ورزشکاری بی نام و نشان به یکی از ستارگان معدود هیئت ورزش‌های معلولان استان قم تبدیل شده است و تا چند هفته دیگر در کانادا برای تیم ملی ایران به میدان می‌رود.

وی عنوان کرد: مسابقات بسکتبال با ویلچر جوانان جهان از اواسط خرداد در تورنتوی کانادا برگزار می‌شود و ایران در دور گروهی ۴ حریف سرسخت در پیش دارد. با توجه به پیشرفت سریع رضا عیوضی، پیش بینی می‌شود وی امسال برای نخستین بار حضور در لیگ برتر کشور را تجربه کند.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم تصریح کرد: حضور در ترکیب تیم ایثار قم، تیم چهارم فصل گذشته در دسترس ترین گزینه برای این ورزشکار جوان قمی است در حالی که بسکتبال با ویلچر قم پیش از این محمد محمد نژاد را در ترکیب تیم ملی جوانان داشت و این ورزشکار جوان سال گذشته در پارالمپیک ریو برای تیم ملی ایران به میدان رفت.