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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۶

معرفی کتاب؛

کتاب «شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان» منتشر شد

کتاب «شأن هستی‌شناختی عشق و آفرینش انسان» منتشر شد

کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان؛ در فلسفه و عرفان، از افلاطون تا صدرالمتالهین» به قلم موسی اکرمی و توسط نشر فردا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان؛ در فلسفه و عرفان، از افلاطون تا صدرالمتالهین» به قلم موسی اکرمی منتشر شد.

نگارنده در این کتاب در پی عرضه نگرش های فلسفی و عرفانی ویژه درباره شان «هستی شناسی عشق» و «تجلی عشق» و «نقش عشق در پدیدآیی جهان به طور عام و پدیدآیی انسان به طور خاص» است.

از این رو به جریان های فلسفی و عرفانی توجه دارد که در یک سنت کمابیش به همپیوسته جای می گیرند. این سنت احتمالا مهم ترین سنت کمابیش به هم پیوسته ئی در همه تاریخ اندیشش فلسفی و نگرش عرفانی است که به چنین جایگاه کانونی درخشانی  برای عشق باور دارد و آن رزا بیان و توصیف و تبیین می کند.

کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان؛ در فلسفه و عرفان، از افلاطون تا صدرالمتالهین»  توسط نشر فردا در ۵۰۰ صفحه منتشر شد.

کد مطلب 3973036

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