به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان؛ در فلسفه و عرفان، از افلاطون تا صدرالمتالهین» به قلم موسی اکرمی منتشر شد.

نگارنده در این کتاب در پی عرضه نگرش های فلسفی و عرفانی ویژه درباره شان «هستی شناسی عشق» و «تجلی عشق» و «نقش عشق در پدیدآیی جهان به طور عام و پدیدآیی انسان به طور خاص» است.

از این رو به جریان های فلسفی و عرفانی توجه دارد که در یک سنت کمابیش به همپیوسته جای می گیرند. این سنت احتمالا مهم ترین سنت کمابیش به هم پیوسته ئی در همه تاریخ اندیشش فلسفی و نگرش عرفانی است که به چنین جایگاه کانونی درخشانی برای عشق باور دارد و آن رزا بیان و توصیف و تبیین می کند.

کتاب «شأن هستی شناختی عشق و آفرینش انسان؛ در فلسفه و عرفان، از افلاطون تا صدرالمتالهین» توسط نشر فردا در ۵۰۰ صفحه منتشر شد.