اعزام تیم صبای قم به مرحله نهایی لیگ جوانان کشور در مشهد

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال جوانان صبای قم پس از تبرئه در موضوع پرونده انضباطی خود و بازگشت به لیگ دسته اول جوانان کشور و سپس عبور از مرحله دوم، اکنون در مرحله سوم و نهایی این مسابقات کار سختی در پیش دارد.

وی افزود: تیم فوتبال جوانان صبای قم باید در مرحله سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور در گروهی ۴ تیمی به مصاف حریفان خود برود در حالی که از این گروه ۲ تیم به لیگ برتر جوانان صعود می‌کنند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: تیم جوانان صبای قم باید به زودی در مشهد کار خود را برای صعود آغاز کند و میزبان این مرحله همانند مرحله دوم مسابقات تیم پدیده مشهد است و به غیر از پدیده، صبا ۲ حریف دیگر نیز در پیش دارد.

زرگر بیان داشت: ملی حفاری اهواز ، امید گلستان و پدیده مشهد تیم‌هایی هستند که باید در مشهد به صورت دوره‌ای با هم روبرو شوند و در این مرحله، خبری از مسابقات دور برگشت نیز و هر تیم در برابر حریف خود تنها یک بار شانس موفقیت دارد.

وی عنوان کرد: به همین دلیل اهمیت و فشار این مسابقات روی هر ۴ تیم حاضر در این مرحله بسیار زیاد است و صبای قم برای کسب یکی از ۲ سهمیه صعود کار آسانی ندارد اما کاملا امیدوار است.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: سال گذشته صبا در مرحله دوم از دور رقابت‌ها کنار رفت و نتوانست از این مرحله به دور بعد راه یابد اما امسال توانست از مرحله دوم به سلامت عبور کند و اکنون در یک قدمی صعود به لیگ برتر جوانان قرار گرفته و ۳ بازی تا این موفقیت فاصله دارد.