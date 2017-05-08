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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم به مهر خبر داد؛

اعزام تیم صبای قم به مرحله نهایی لیگ جوانان کشور در مشهد

اعزام تیم صبای قم به مرحله نهایی لیگ جوانان کشور در مشهد

قم - سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم از اعزام تیم صبای قم به مرحله نهایی لیگ جوانان کشور در مشهد خبر داد.

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال جوانان صبای قم پس از تبرئه در موضوع پرونده انضباطی خود و بازگشت به لیگ دسته اول جوانان کشور و سپس عبور از مرحله دوم، اکنون در مرحله سوم و نهایی این مسابقات کار سختی در پیش دارد.

وی افزود: تیم فوتبال جوانان صبای قم باید در مرحله سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور در گروهی ۴ تیمی به مصاف حریفان خود برود در حالی که از این گروه ۲ تیم به لیگ برتر جوانان صعود می‌کنند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: تیم جوانان صبای قم باید به زودی در مشهد کار خود را برای صعود آغاز کند و میزبان این مرحله همانند مرحله دوم مسابقات تیم پدیده مشهد است و  به غیر از پدیده، صبا ۲ حریف دیگر نیز در پیش دارد.

زرگر بیان داشت: ملی حفاری اهواز ، امید گلستان و پدیده مشهد تیم‌هایی هستند که باید در مشهد به صورت دوره‌ای با هم روبرو شوند و در این مرحله، خبری از مسابقات دور برگشت نیز و هر تیم در برابر حریف خود تنها یک بار شانس موفقیت دارد.

وی عنوان کرد: به همین دلیل اهمیت و فشار این مسابقات روی هر ۴ تیم حاضر در این مرحله بسیار زیاد است و صبای قم برای کسب یکی از ۲ سهمیه صعود کار آسانی ندارد اما کاملا امیدوار است.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: سال گذشته صبا در  مرحله دوم از دور رقابت‌ها کنار رفت و نتوانست از این مرحله به دور بعد راه یابد اما امسال توانست از مرحله دوم به سلامت عبور کند و اکنون در یک قدمی صعود به لیگ برتر جوانان قرار گرفته و ۳ بازی تا این موفقیت فاصله دارد.

کد مطلب 3973088

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