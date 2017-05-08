مجتبی حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله عملی چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور با هدف تبدیل دانش به فن و تقویت مهارت از امروز هجدهم اردیبهشت ماه آغاز شده و تا بیستم ماه جاری ادامه دارد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: برگزاری این مسابقات در دو مرحله تئوری و عملی در دستور کار بود، که مرحله تئوری آن در فروردین ماه سال جاری برگزار شد و کسانی که بالاترین رتبه را به دست آوردند به مرحله عملی راه یافتند.

حیدری بیان داشت: ۲۱۸ هنرجوی فنی از هنرستان های سراسر کشور به مرحله عملی راه یافتند، که از این رقم ۱۴۰ نفر پسر و ۷۸نفر دختر هستند و در ۳۶رشته در سرفصل های پیش بینی شده تحت نظر داوران و ناظران وزارت آموزش و پرورش، به رقابت می پردازند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۲۳رشته فنی این مسابقات در ۹ هنرستان استان مرکزی پیگیری می شود و رشته هایی مانند معدن، نساجی، چاپ و... نیز در دانشگاه ها و مراکز علمی اراک تدریس می شود.

به گفته حیدری، یکصد نفر از سراسر کشور داوری این مسابقات را برعهده دارند و ۵۰ ناظر از وزارت آموزش و پرورش بر روند برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات علمی هنرستان های فنی وحرفه ای نظارت می کنند.