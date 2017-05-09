بازار گرم تبلیغات در فضای مجازی/خبری از عکس و پوستر در شهر نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بیش از یک هفته از آغاز تبلیغات شش نامزد ریاست جهموری گذشته و تنها ۱۰ روز تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. اما گویی این بار میدان رقابت در فضای شهر بازار گرمی ندارد و در فضای مجازی نیز گسترش بیشتری یافته است.

فضای شهر آرام است. هنوز از همهمه جوانانی که هر کدام می خواهند به نحوی نامزد مورد علاقه شان را به دیگری معرفی کنند، خبری نیست. بنر، پوستر و عکس نامزدها هم کمتر به چشم می خورد. تنها در گوشه گوشه های شهر و یا در حاشیه برخی از خیابان های اصلی، ستادهایی قد علم کرده که بعضا در سکوتی سرد به سر می برند.

دیده ها و شنیده ها حاکی از این است که بازار رقابت دو نامزد انتخاباتی «سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی» بیش از دیگر نامزدها به چشم می خورد. حامیان هر کدام از این نامزدها ستادهایی را برپا کرده اما هنوز آنچنان که باید داغ نشده و رنگ و بوی رقابت به خود نگرفته است. تنها در ساعاتی از غروب، آهنگ هایی انقلابی از ستاد ها به گوش می رسد و توجه برخی از رهگذران را جلب می کند.

اما گویی آن روی سکه قصه ای دیگر روایت می شود. فضای مجازی فرصت مناسبی را برای تبلیغات آماده کرده است به طوریکه با کمترین هزینه می توانند به بهترین نحو رزومه ای از فعالیت ها و عملکردها و نیز برنامه ها و اهداف انتخاباتی خود را در سریع ترین زمان ممکن اطلاع رسانی کنند.

ناگفته نماند این فضا اگر چه فرصتی مغتنم برای کاهش مصرف کاغذ و برخی اسراف ها است اما خود نیز دارای مشکلات عدیده ای بوده که باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که دشمن امروزه از همین فضای مجازی، انتخابات را هدف قرار داده و به دنبال کاهش حضور مردم در پای صندوق های رای است.

اما آن چیزی که بیش از گذشته در این دوره از انتخابات جای تبلیغات را گرفته است، ایجاد گروه های تلگرامی فامیلی برای تبلیغ از کاندید مورد نظر است که بعضا باعث جدال هایی در بین خانواده ها می شود.

۱۳ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شد

معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه امید است در انتخابات پیش رو تخلفی در استان صورت نگیرد، اظهارکرد: در ۱۱ شهرستان و ۲ حوزه و بخش استان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی راه اندازی شده است.

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا با اشاره به اینکه در این در شعب در کمترین زمان ممکن برخود لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه انتخابات در ایران مورد توجه بسیاری از دشمنان است باید سعی شود که هیچگونه بد اخلاقی در این زمینه صورت نگیرد تا مردم با حضور گسترده خود بار دیگر ولایتمداری و پشتیبانی خود را از ولایت فقیه به رخ جهانیان بکشند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه های رهبری این است که رقابت های انتخاباتی در چارچوب نظام و رعایت قانون صورت گیرد، ادامه داد: بایدها و نبایدهای منصوب به رهبری در مطبوعات نقش تاثیرگذاری در آگاهی بخشی سالم ایفا می‌کند.

معاون دادگستری خراسان جنوبی همچنین بیان داشت: تاکنون مواردی از جرایم به شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ارجاع شده که ۲ مورد از آنها جرم تشخیص داده شده است.

وی با بیان اینکه مابقی پرونده‌ها در حال بررسی است، گفت: در بخش پیشگیری بعد از آگاهی بخشی و اغنا کردن بدون شک تنبیه قهری صورت خواهد پذیرفت.

حجت الاسلام وحدانی با بیان اینکه تمامی گروه‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی مورد پایش قرار گرفته‌اند، بیان کرد: در صورت هرگونه تخلف با مدیران گروه‌ها و کانال‌ها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

باید نسبت به تجمعات انتخاباتی مراقبت هایی صورت گیرد و از صدور مجوز برای سخنرانی افرادی که هدفشان ایجاد بی نظمی است جلوگیری شود. وی با بیان اینکه تخریب به نشانه حمایت از کاندید خاص زیبنده نیست٬ اظهار کرد: همچنین سوء استقاده از اموال بیت المال برای تبلیغات جرم است.

وی ادامه داد: ادعای غیر واقعی مبنی بر توقف انتخابات٬ انتشار نتایج نظرسنجی کاذب و استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ های دولتی به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدها جرم محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی یک استان فرهنگی و دانشگاهی است باید نسبت به تجمعات انتخاباتی مراقبت هایی صورت گیرد و از صدور مجوز برای سخنرانی افرادی که هدفشان ایجاد بی نظمی است جلوگیری شود.

۶ تخلف انتخاباتی به دادستانی گزارش شد

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تاکنون شش تخلف انتخاباتی دولتی ها به دادستانی گزارش شده است.

حجت الاسلام علی محمدی ادامه داد: نیروهای دولتی به مناسبت های مختلف جلسه می گیرند و به جای ارائه گزارش عملکرد، برای کاندیدا تبلیغ می کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان جنوبی ادامه داد: در این امر از امکانات استفاده شده که خلاف قانون است.

تاکنون شش تخلف انتخاباتی دولتی ها به دادستانی گزارش شده است و مسئولان نباید از ظرفیت همایش ها و مراسم ها برای تبلیغ کاندیداها استفاده کنند حجت الاسلام محمدی اظهار کرد: چندی پیش به بهانه برگزاری روز کارگر در مکانی دولتی جلسه ای برگزا ر شده که در آن از بنرهای کاندیدی استفاده شده بود که در حال پیگیری هستیم.

وی با اشاره به دیگر تخلفات انجام شده بیان کرد: متاسفانه استاندار خراسان جنوبی در برخی از جلسات مختلف تبلیغات انتخاباتی می کند و این زمینه جسارت سایر مدیران را نیز فراهم می کند.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: تاکنون یک مورد تخلف را به استاندار تذکر داده ایم و تعدادی دیگر از تخلفات نیز در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: همچنین در برگزاری جشن روز معلم از اجتماعات آن ها سوء استفاده شده و به جای تجلیل از مقام معلم، برای کاندیدای خاصی تبلیغ شده است.

تبلیغات داوطلبان شوراها قبل از موعد قانونی ممنوع است

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی هم پیش از این در خبری اعلام کرده بود: تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا قبل از ۲۱اردیبهشت ماه جاری ممنوع است.

علی جزندری، با اشاره به برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها در ۲۹ اردیبهشت ماه جاری، افزود: طبق قانون تبلیغات و روز شمار انتخابات، هرگونه تبلیغات انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی تا قبل از ۲۱ اردیبهشت جاری ماه ممنوع است.

وی با تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط انتخابات توسط نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: با داوطلبانی که تبلیغات پیش از موعد انجام دهند، از طریق کمیته حقوقی ستاد انتخابات و سایر مبادی ذی ربط برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.

وی، با اشاره به اینکه اسامی نامزدها از ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت، توسط ۱۱فرمانداری محل اعلام خواهد شد، ادامه داد: نامزدهای تایید صلاحیت شده نهایی، می توانند از ۲۱اردیبهشت ماه فعالیت های تبلیغاتی خود را به مدت هفت روز انجام دهند.

پیش بینی فضاهای تبلیغات برای انتخابات در ۲۶ نقطه شهر بیرجند

شهردار بیرجند از پیش بینی فضاهای تبلیغات برای انتخابات در ۲۶ نقطه شهر بیرجند خبر داد و گفت: در این فضاها برای هر کاندید به طور مساوی فضای تبلیغاتی ۱۰۰ در ۷۰ در نظر گرفته شده است.

عباسعلی مدیح اظهار کرد: ۲۰ نقطه از شهر بیرجند نیز برای فضای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: اگر کاندیداها فضای بیشتری را برای تبلیغات نیاز داشته باشند، می توانند با مراجعه به سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری در چهار چوب قانون اقدام کنند.

مدیح با بیان اینکه این فضاها به صورت رایگان در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: ستادهای تبلیغاتی طبق قانون برای هر کاندیدا می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد داشته باشد.

شهردار بیرجند با اشاره به اهداف ایجاد این فضاها بیان کرد: آشنایی مردم با کاندیداها از مهم ترین اهداف ایجاد این فضاها است.

امید است با رقابت سالم از سوی نامزدهای انتخاباتی، باری دیگر سرنوشت ایران به خوبی رقم بخورد و تاریخ جهان نیز قصه ای دیگر را از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای را در خود بگنجاند.