به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیاوش صحت روز دوشنبه در چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران که در مرکز همایش‌های رازی برگزار می‌شود، اظهار داشت: بر اساس یک بررسی که در ۱۰ سال گذشته از بین چهار هزار پرونده تصادفات خودروها صورت گرفته است در ۷۳ درصد موارد عامل انسانی باعث وقوع تصادف شده است.

وی با اعلام اینکه بین ۱۲ تا ۲۳ درصد مرگ و میرها در تصادفات مربوط به عابرین پیاده بوده است، افزود: تروما بعد از سرطان و بیماری‌های قلبی دومین علت مرگ و میر در ایران است.

صحت با تأکید بر اینکه سعی کرده‌ایم در کنگره آخرین اطلاعات علمی راجع به تروما را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، ادامه داد: در کنگره امسال بیست گروه تخصصی حضور دارند و ۹۹ میز گرد به همراه دو کارگاه برپا می‌شود.

وی همچنین به موضوع اخلاق پزشکی در جامعه اشاره کرد و گفت: هیئت مدیره جامعه جراحان ایران تصمیم گرفته در تمامی میزگردها موضوع اخلاق پزشکی را که نیاز جامعه است مورد توجه قرار دهد.