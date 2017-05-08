واکسیناسیون بیش از ۵ میلیون نوبت سر دام علیه تب برفکی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید همتی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیماری تب برفکی یا در اصطلاح محلی طبقه، شلگه و...، مهمترین بیماری دامی است که ویروس آن دارای ۷ سروتیپ است.

وی با بیان اینکه تیپها و تحت تیپهای زیادی از این ویروس در طبیعت وجود دارد، افزود: جهش هرکدام از این تیپ ها، شکل جدیدی از بیماری ایجاد می‌کند، از این رو مبارزه با این بیماری اهمیت دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: سه سروتیپ A,O و Asia ۱ در کشور بومی شده و جهش هرکدام مشکلات و خسارات فراوانی را می تواند ایجاد کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه این بیماری را مختص زوج سم های اهلی و وحشی دانست و گفت: در این میان گاو از بقیه دام ها حساس تر است.

دکتر همتی بیان داشت: این بیماری اززمستان ۹۴ با ورود و خروج دام از مرزهای غربی کشور، وارد و باعث درگیری و تلفات دام ها در اکثر نقاط کشور شد، اما از اردیبهشت ماه ۹۵ تاکنون کنترل گردیده و مشکلی تابه حال گزارش نشده است.

به گفته وی، این بیماری با تب بالا بروز می کند و موجب ایجاد تاول و زخم هایی در دهان و بینی دام، تاج سم و... شده که این زخم ها در دهان و بینی باعث آبریزش و مانع غذا خوردن دام پ همچنین زخم های پا موجب لنگش و مشکل حرکت دام می شود که کاهش تولید دام را درپی دارد.

این مقام مسئول همچنین گفت: ویروس این بیماری در دامهای جوان(بره-بزغاله-گوساله) روی قلب دام اثر گذاشته و به صورت حاد و فوق حاد باعث تلفات حتی صددرصدی در دام های جوان می شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه محدودیت تردد دام، جلوگیری از قاچاق دام، واکسیناسیون، خرید دام از مناطق عاری از این بیماری، جداسازی دام های مریض از سالم و دفن بهداشتی لاشه دام های تلف شده در هنگام درگیری را از جمله راه های پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی عنوان کرد.

دکتر همتی واکسیناسیون را مهمترین راه پیشگیری از این بیماری برشمرد و افزود: در سال گذشته ۵ میلیون نوبت سر گوسفند و بز و ۳۰۶ هزار نوبت سر گاو و گوساله واکسیناسیون علیه این بیماری انجام گرفت.

وی مشارکت در واکسیناسیون و رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای را از دیگر موارد مهم در پیشگیری از این بیماری در جمعیت دامی بیان کرد.