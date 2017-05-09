سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصادیق جرائم انتخاباتی قبل و بعد از انتخابات، ابراز داشت: مصادیق جرائم انتخابات دقیقاً به دودسته پیش و پس از انتخابات تقسیم می‌شود که نمونه جرائم مستوجب مجازات در پیش از انتخابات، پاره کردن عکس و بنرهای نامزدها است که با این پدیده به‌شدت برخورد می‌شود.

وی افزود: تبلیغ برای یک نامزد در دستگاه‌های دولتی و ساعات اداری، نشریات مربوط به دولت و بیت‌المال و وزارتخانه‌ها از دیگر جرائم پیش از انتخابات است که مردم می‌توانند تخلفاتی ازاین‌دست را به ستاد انتخابات واقع در فرمانداری‌ها گزارش دهند.

فرماندار شاهرود، گفت: استفاده از بلندگو خارج از محیط سخنرانی انتخاباتی دیگر جرمی است که حتی در قانون ۳۰ روز زندان برای آن در نظر گرفته‌شده است.

هاشمی بیان داشت: تبلیغ ۲۴ساعت قبل از رأی‌گیری، استفاده از وسایل نقلیه وزارتخانه‌های متبوع دولت و انجام تبلیغات توسط آن‌ها، تبلیغات علیه نامزدهای دیگر، درج آگهی در نشریات عمومی برای یک نامزد و یا تخریب دیگری از دیگر جرائم قبل از انتخابات است.

وی درباره جرائم بعد از انتخابات، افزود: خریدوفروش رأی، رأی دادن با شناسنامه دیگری، تهدید و تطمیع در انتخابات، کم‌وزیاد کردن آراء و تعرفه‌ها، دخالت درروند برگزاری انتخابات، با سمت مجعول، و یا به نحوی غیرقانونی، تقلب و تزویر در تعرفه رأی‌گیری یا صورت‌جلسات، اختلال در امر انتخابات و تقلب در شمارش آراء نیز در زمره جرائم پس از انتخابات است.

فرماندار شاهرود، گفت: باید در نظر داشت که تغییر، تبدیل و یا ربودن تعریف رأی، معدوم ساختن و مخدوش کردن آن در کنار از بین بردن اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه‌ها، صورت‌جلسه‌ها، تلکس‌ها، تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها نیز در زمره جرائم پس از انتخابات هستند.

هاشمی بیان داشت: در ستاد انتخابات کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تأسیس‌شده که وظیفه برخورد با چنین مواردی را بر عهده دارد لذا باید گفت عزم جدی در برخورد با متخلفان انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری وجود دارد.