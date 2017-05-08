۳۰نفر ازاخلالگران درفضای مجازی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری که با مناسبت نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) در سالن جلسات نوسازی مدارس استان برگزار شد، بیان داشت: مهمترین ویژگی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اخلاص، فداکاری نیروها و اعتقاد این مجموعه به آموزه های دینی مبنی بر حس خداجویی عشق به اهل بیت و ولایت مداری و تعلق خاطر به رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: دوری از جناح بندی های سیاسی و در عین حال مجهز بودن به دانش روز و برخورداری از امکانات و همگرایی با سایر دستگاه های کشور این نهاد مهم را به یکی از مقتدرترین و کارآمد ترین نهدهای اطلاعاتی دنیا و کشور تبدیل کرده است. همین ویژگی ها باعث شده که تلاش های شبانه روزی نیروهای جان بر کف وزارت اطلاعات در مقابله با توطئه های دشمنان نظام به ثمر بنشیند و امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورد.

سلیمی عنوان کرد: علیرغم دسیسه مختلف دشمنان اسلام در ایجاد فتنه و ناامنی در کشور، ارزیابی امنیت در کشور نشان از وجود یک امنیت پایدار در کشورمان می دهد و این ضریب امنیت در مقابل کشورهای مختلف بی بدیل و بی نظیر است و رضایتمندی بالای مردم از ارزیابی عملکرد این وزارتخانه شاهد این مدعاست.

مدیرکل اداره کل اطلاعات هرمزگان اظهارداشت: این امنیت پایدار حاصل تلاش و همت همه نیروهای جان بر کف ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی، بسیج و سایر نهادها و دستگاه های امنیتی است که تلاش و مجاهدت این نیروها در محافظت از خلیج فارس و دریای عمان و آب های آزاد بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم این روند همواره مستحکم ادامه پیدا کند. البته همراهی مردم شریف استان چه شیعه و چه سنی نیز نقش به سزایی داشته است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در کشور افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی سرویس های اطلاعاتی غربی با همراهی برخی کشورهای خبیث منطقه تلاش فراوانی کردند که برای مهار و محدودسازی تفکر انقلاب اسلامی چه اقداماتی باید انجام دهند و مانع از الگوسازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شوند.

سلیمی تصریح کرد: آنها به این نتیجه رسیده اند که رویکرد اسلامی و انقلابی نظام، پشتوانه مردمی است که نظام جمهوری اسلامی را مستحکم و پایدار کرده است. لذا پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی را در دستور کار قرار داده اند.

وی ادامه داد: از یک سو با تولید داعش و حمایت از گروه های خشن و تندرو و تروریستی تکفیری پروژه اسلام هراسی خود را تکمیل کردند و تلاش کردند این فتنه را به داخل جمهوری اسلامی نیز بکشانند که با هوشیاری نیروهای جان بر کف امنیتی موفق نشدند و این به معنای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی و نظامی کشور است.

وی ابرازداشت: در استان هرمزگان نیز نیروهای تکفیری تروریستی تلاش زیادی در راستای جلب و جذب نیرو داشتند که با درایت و اقتدار سربازان گمنام امام زمان(عج) و در سایه وحدت و همدلی تشیع و اهل سنت استان به رغم تلاش های جریان تکفیری ضربات مهلکی به آنها وارد شد و با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات انها استان ما از امن ترین استانهای کشور است.

مدیرکل اداره کل اطلاعات استان هرمزگان گفت: وظیفه ذاتی اطلاعات به دلیل ملاحضات حفاظتی و امنیتی و به رسم گمنامی نمی تواند همه اقدامات و دستاوردهای خود را مثل سایر دستگاهها و ارگان های دیگر کشور به جامعه عرضه کند. اما بخشی از اقدامات قابل ارائه اداره کل اطلاعات استان هرمزگان را خدمت مردم اعلام می کنیم.

وی بیان داشت: در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان با توجه به اینکه در آستانه رخداد بزرگ انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم سربازان گمنام امام زمان (عج) از ماهها قبل در راستای امنیت و ایجاد زمینه حضور حداکثری مردم تلاش شبانه روزی کردند و با اشراف کامل وضعیت استان را رصد می کند.

وی خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) که مجهز به دانش و امکانات تجهیزات فنی روز هستند در راستای مقابله فراگیر با توطئه دشمن در حوزه جنگ نرم با رصد فضای مجازی برخی از اخلالگران و عناصر مخرب که در کانال ها و گروههای فضای مجازی با فعالیت های ضددینی سعی در انحراف افکار عمومی داشتند شناسایی و در این راستا طی کیس مشترکی بیش از ۳۰ نفر از عناصر شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.

سلیمی عنوان کرد: در راستای مقابله با عناصر سودجو و سالم سازی فضای فرهنگی، آموزشی استان تعداد ۱۲ نفر از جاعلین مدارک تحصیلی، شامل جعل حدود سه هزار مدرک مهارت شغلی و حدود ۲هزار مدرک تحصیلی دیپلم با گردش مالی حدود ۵۴میلیارد ریال و همچنین پیش ثبت نام حدود ۲۰ نفر برای مدرک کاردانی مورد شناسایی و ضربه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد وحدت و همدلی بین آحاد اهل تشیع و تسنن استان مقابله و خنثی سازی تحرکات گروهک تکفیری در ایجاد شکاف بین اهل تشیع و تسنن استان تعاملات بسیار مثبت و سازنده ای ایجاد شده و با هدف آگاه سازی و توجیه و ایجاد تعامل و همدلی بین علمای تشیع و تسنن، همایش های متعددی در سطح استان برگزار گردیده که مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان افزود: در حوزه مقابله با فعالیت های ضد امنیتی در سطح استان شناسایی عناصر، شبکه ها و اهداف منافقین با استفاده از کنترل و رصد اطلاعاتی در سطح استان و شناسایی مرتبطین آن ها و مقابله با شگردهای منافقین از جمله تخلیه تلفنی که در قالب موسسات نظرسنجی، کاریابی با هدف کسب اخبار و اطلاعات علیه نظام جمهوری اسلایم و سیاه نمایی وضعیت موجود انجام می شود.

وی بیان داشت: در حوزه اقتصادی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت در تسهیل موانع سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در نوار ساحلی کشور، مداوما این موانع در استان شناسایی و به مبادی ذی ربط ارائه شده و سعی کرده ایم شرایط مناسبی در استان در این حوزه به وجود آید.

کشف ۲۹۵ کانتینر قاچاق در مبادی رسمی کشور

به گفته وی، در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، کیس های متعددی در حوزه های قاچاق و برخورد با عناصر متخلف صورت پذیرفته که مجموعا کشف ۲۹۵ کانتینر قاچاق کالا به ارزش ریالی بالغ بر دو هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال و دستگیری ۳۰ نفر از عوامل دخیل در قاچاق کالا و کشف مقادیری اسناد، مدارک خام گمرکی، مهر ارگان ها و نهادهای مختلف از جاعلان فعال در حوزه قاچاق کالا را در پی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۸ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت حاوی لوازم آشپزخانه قاچاق در گمرک شهید رجایی که به صورت ارائه اسناد جعلی اقدام به خروج محموله های خود کرده اند کشف و توقیف شد. ادامه بررسی ها حاکی از آن است که تا کنون مجموعا ۱۶۱ کانتینر کالای قاچاق لوازم آشپزخانه توسط متهمان پرونده انجام که پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در بررسی اولیه، مجموع ارزش محموله قاچاق بالغ بر ۶۴۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

سلیمی تصریح کرد: در پی کشف تعداد ۱۳ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت حاوی کاغذ دیواری قاچاق در گمرک شهید رجایی و بررسی صورت گرفته در سامانه جامع گمرکی و توقیف انبار کالا در تهران، مجموعا ۱۱۴ کانتینر کاغذ دیواری قاچاق کشف شد که متهمان با اظهار خلاف واقع در صدد وارد کردن محموله به بازار بوده اند. ارزش این محموله بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال برآورد و متهمان با جعل اسناد سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک و با توجه به عدم ارتباط سیستمی بین دو سازمان مذکور، از این فرصت سوء استفاده کرده و کاغذ دیواری را به نام کوکوپیت (کودگیاهی) در گمرک اظهار کرده اند.

وی افزود: ۲۰تن پیش ساز موادمخدر در دو کانتینر ترانزیتی به مقصد افغانستان در محوطه سازمان بنادر و دریانوردی کشف شد که از این مقدار حدود ۷تن هروئین خالص به ارزش ریالی ۷۷۰ میلیارد ریال استحصال می شود.

به گفته سلیمی، ۳ کانتینر با محتوای بالغ بر ۴۵ تن البسه و پوشاک که با توجه به خلاء سیستمی از طریق سیستم ریلی از اسکله شهید رجایی خارج شده بود کشف و ضبط شد. طبق بررسی های سیستمی صورت گرفته ۱۳ کانتینر دیگر نیز به همین روش خارج که ۴ نفر متهم پرونده نیز به این امر اعتراف کرده اند. مجموعا ارزش محموله توقیفی در پرونده مذکور ۳۶۰ میلیارد ریال براورد شد.

دستگیری عاملان اخلال در سیستم بانکی کشور در استان هرمزگان

وی در ادامه با اعلام خبر شناسایی، کشف و دستگیری عاملان اختلال در سیستم پولی مالی کشور در یکی از بانکهای استان، بیان داشت: عاملان اختلال در سیستم پولی و مالی کشور در یکی از بانکهای استان هرمزگان شناسایی شد این اختلال به گونه ای بود که بیش از ۵ استان درگیر آن بودند و تا کنون مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال کشف شده است. این گروه ارز مرجع را از بانک اخذ و به صورت آزاد در بازار توزیع می کردند.

کشف باند قاچاق طلا از کشور امارات به ایران

مدیرکل اداره کل اطلاعات هرمزگان گفت: باند قاچاق طلا از کشور امارات به داخل کشور با هفت هزار و ۴۰۰ گرم طلای ساخته شده هندی به ارزش ۸میلیارد ریال در اسکله شهید حقانی کشف و ضبط شد. اقایر متهم بر این است که تا کنون ۹۴ کیلوگرم طلای ساخته شده از مسیر دریایی به داخل کشور قاچاق کرده است. در حوزه اقتصادی با عنایت به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری بنام سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال قطعا از راه های اشتغال، سرمایه گذاری و در صدر آن سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایران است.

وی افزود: با توجه به این که استان هرمزگان یکی از امن ترین استانها برای سرمایه گاری است چه داخلی و چه خارجی و وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات استان نیز در همین راستا به صورت جدی از سرمایه گذاری و اشتغال زایی حمایت می کند. البته با رانت و سوء استفاده نیز مبارزه کرده و می کند.