نقش معلم درترویج اخلاق مداری /سردیس معلم فداکارشفتی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی در همایش تجلیل از معلمان نمونه که پیش ازظهر دوشنبه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت برگزار شد ضمن گرامیداشت این ایام، اظهار کرد: ریشه همه آنچه که انسان ها در حوزه فردی و اجتماعی در طول دوران زندگی کسب کرده و می کنند از تعلیم و تربیت معلمان نشأت می گیرد.

وی با بیان اینکه اخلاق، منش، نوع تفکر و بسیاری از ویژگی های دیگر افراد توسط معلم پرورش داده می شود، افزود: متاسفانه امروز شاهد گم شدن اخلاق در میان جامعه هستیم.

فرماندار شفت با تأکید برضرورت اخلاق مداری در جامعه، گفت: معلمان نقش تأثیرگذاری در ترویج و تعلیم اخلاق مداری در جوامع بشری ایفا می کنند.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات جامعه فرهنگیان از اولویت های اصلی دولت و مسئولان است، خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته نیز تلاش هایی برای بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان نیز برداشته شده است.

محسنی در ادامه با بیان اینکه معلمان در دوران فعالیت کاری خود حتی از جان خود نیز می گذرند همانند معلم فدارکار شفتی «مرحوم امیدزاده»، تصریح کرد: در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تصمیم گرفته شده تا سردیس معلم فداکار شفتی ساخته و در یکی از میادین شهرستان نصب شود.

وی همچنین به جایگاه و مقام ویژه معلمان در کل دنیا اشاره کرد و یادآورشد: وجود این قشر در همه عرصه های مختلف جوامع بشری تأثیرگذار بوده و نقش اساسی دارد.

در پایان این مراسم از معلمان نمونه شهرستان شفت تجلیل و تقدیر به عمل آمد.