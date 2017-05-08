وجود ۱۳ سکونتگاه غیررسمی درسنندج/لزوم استفاده از توان سمن ها

به گزارش خبرنگارمهر، جمال ارشدی امروزدوشنبه در اولین جلسه کارگروه تخصصی ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، به مصوبات و اقدامات انجام شده درارتباط با سکونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده و محلات حاشیه ای در سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس آمارها و بررسی های انجام شده بیش از ۵۴ درصد از جمعیت شهری سنندج حاشیه نشین هستند.

وی میزان جمعیت حاشیه نشین شهری سقز رابیش از ۱۶ درصد و مریوان را هم بیش از ۱۴ درصد ذکر کرد و اظهارداشت: ۱۳ محله سکونتگاه غیررسمی در سنندج وجود دارد که از اواسط سال ۹۱ هم هفت روستای اقماری به آمار حاشیه شهر اضافه شده است.

وی به مشکلات استخراج شده در مناطق حاشیه شهرهای استان اشاره کرد و گفت: مشکلات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مشکلات ساختاری و کالبدی و عدم برخورداری از امکانات از مهمترین مشکلاتی این مناطق است.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان ادامه داد: درصد بالایی سکنه مهاجر در این مناطق منجربه عدم آمیختگی آنان در اجتماع شهری شده و امکان بروز ترویج و گسترش فعالیت تفکرات انحرافی هم در این مناطق بیشتر شده است.

ارشدی از دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی احصا شده در مناطق حاشیه ای استان را شامل افزایش فعالیت و گسترش حوزه کاری توسط باندها و گروه های منجرف در این مناطق، تراکم جمعیتی بالا، آسیب پذیری بالا در مقابل آسیب های اجتماعی، وجود درصد بالایی از بی سوادان و کم سوادان در این مناطق ذکر کرد.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه هایی که انجام دادیم تقیسم بندی این محلات بوده که امسال هم سپاه بیت المقدس استان مستقیما وارد عرصه شده و ۱۰ منطقه را در سنندج مشخص کرده است.

وی ادامه داد: از سال ۹۵ تمام توان خود را روی مناطق حاشیه ای گذاشتیم و بر اساس آمار های گرفته شده برخی از مسائل و مشکلات در ناحیه منفصل شهری هم چون نایسر سنندج کنترل شده است.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: بهترین کار و اقدامی که می توانیم در راستای بهبود وضعیت مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی انجام دهیم استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد است.