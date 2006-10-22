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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۲

فراخوان مشاركت در تاسيس شركت بورس كالا

فراخوان مشاركت در تاسيس شركت بورس كالا از سوي كميته راه اندازي اين بورس منتشر شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بورس فلزات تهران ، كميته راه اندازي بورس كالايي طي فراخواني اعلام كرد : از كليه نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه ، كارگزاران بورس فلزات و كشاورزي و همچنين فعالان حقوقي بخش فلزات و كشاورزي دعوت مي شود تا جهت مشاركت در تاسيس شركت بورس كالا ( سهام عام - در شرف تاسيس ) و عضويت در هيئت موسسين اين شركت اقدام كنند.

اين كميته مي افزايد : خواهشمند است متقاضيان جهت اعلام آمادگي و درخواست عضويت در هيئت موسسين ، نسبت به تكميل فرم مربوط كه بر روي سايت هاي بورس ها قرار گرفته و ارسال مدارك در خواستي حداكثر تا پايان مهلت مقرر شده ( 14/8/85 ) به آدرس تهران - خيابان شهيد سپهبد قرني - كوچه كامل - پلاك 4 دبيرخانه كميته راه اندازي بورس كالا اقدام كنند .

کد مطلب 397329

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