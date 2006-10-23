امروز در تاريخ

رحلت آقا سيد ابوالحسن اصفهاني :

سيد ابوالحسن در سال 1284 ه ق در روستاي مد يسه لنجان اصفهان ديده به جهان گشود . پدرش سيد محمد روحاني جليل القدر در كربلا متولد و پس از وفات در شهرستان خوانسار به خاك سپرده شد. سيد ابوالحسن دروس مقدماتي را در زادگاه خود نزد يكى از روحانيان آن ديار آغاز و پس از گذراندن دوره ابتدايى به حوزه علميه اصفهان مهاجرت كرد. او در اصفهان از محضر استادانى همچون آية الله كلباسى ، آية الله چهار سوقى ، آية الله درچه اى ، آية الله جهانگيرخان قشقايى و... بهره هاى فراوان برد و در همين ايام خود نيز به تدريس ادبيات عرب و فقه و اصول مى پرداخت .



وي در سن 24 سالگي به منظور بالا بردن معلومات خويش در سطح عالى و بهره گيرى از دانش شخصيتهاى علمى حوزه بزرگ نجف و سامرا در سال 1307 ق . رهسپار عراق گرديد ودر آنجا از محضر بزرگانى چون آيات عظام ميرزا محمد حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ ) ميرزا حبيب الله رشتى ، فاضل شربيانى ، شيخ محمد حسن مامقانى ، سيد محمد كاظم يزدى ، آخوند خراسانى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و آية الله شريعت اصفهانى بهره هاي فراوان برد.



آن عالم رباني مدت سه سال در كربلا و سامرا به سر برد و در درس آية الله ميرزا محمد حسن شيرازى شركت جست . پس از آن در سال 1310 ق . به شهر نجف اشرف رفت و تا پايان عمر در آن ديار ماندگار شد. پس از اينكه ميرزا محمد تقى شيرازى ، مرجع تقليد شيعيان مردم را در مسائل احتياطى خويش به وى ارجاع داد، آوازه اش بالا گرفت و روز به روز بر تعداد شاگردانش افزوده مى شد، تا جايى كه پس از درگذشت آية الله سيد محمد كاظم يزدى حوزه درسش ، پررونق ترين مجمع علمى در ميان مجامع علمى آن روزگار شد. آن عالم رباني پس از درگذشت آية الله نايينى و آية الله كاشف الغطاء صاحب مقام مرجعيت و زعامت دينى شيعيان شد و تا پايان عمردر اين مقام باقى بود.



وسيلة النجاة ، انيس المقلد ين ، حاشيه بر تبصره علامه ، حاشيه بر العروة الوثقى ، حاشيه بر نجاة العباد ، ذخيرة العباد ، شرح كفاية الاصول ، منتخب الرسائل مناسك حج ، وسيله النجاة الصغرى ، خيرة الصالحين از جمله مهمترين آثار اويند . ايشان در طول عمر خود شاگردان بسياري را نيز تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به حضرات آيات سيد محمود شاهرودى ، سردار كابلى ، سيد على يثربى كاشانى ، ميرزا آقا اصطهباناتى ، محمد تقى آملى ، شيخ هاشم آملى ، محمد رضا طبسى ، سيد ابوالحسن شمس آبادى ، سيد عبدالله شيرازى ، شيخ على عليارى تبريزى ، علامه طباطبايى ، ميرزا مهدى آشتيانى اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام پس از عمري تلاش در جهت نشر و گسترش معارف حقه اسلام ، در اثر سانحه اى به زمين خورد و پس از بازگشت به كاظمين در شب نهم ذيحجه 1365 ه ق ، سيزدهم آبان سال 1325 ه ش در سن 81 سالگى دارفانى را وداع گفت . پيكر شريف آية الله اصفهانى پس از حمل از كاظمين به نجف و در تشييعى كم سابقه در صحن مطهر اميرالمؤ منين عليه السلام كنار قبر فرزند شهيدش سيد محمد حسن و آرامگاه آية الله خراسانى به خاك سپرده شد.



انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان :





در چنين روزي در سال 1377 ه ش سومين دوره مجلس خبرگان رهبري برگزار شد . نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با راي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و بر اساس قانون اساسي ، رسيدگي به وظايف مقام معظم رهبري از جمله وظايف اين نهاد است .



روز آمار و برنامه ريزي :



امروزه از آمار به عنوان علمي كه در شاخص هاي توسعه نقش به سزايي ايفا مي كند ، ياد مي كنند . داشتن اطلاعات دقيق و جستجو در ارقام و اطلاعات در اين زمينه ، كار دولت ها را در بر نامه ريزي براي آتيه آسانتر مي كند .

اداره ثبت احوال كشور درسال 1297 هجري شمسي به منظور ثبت احوال شخصيه ( تولد ، وفات ، ازدواج ، طلاق ) افراد تاسيس شد. در همين زمينه در سال 1303 هجري شمسي آيين نامه اي به تصويب رسيد و در اين آيين نامه اداره اي به عنوان مسوول آمار ، مشخص و مسوليت جمع آوري و متمركز كردن اطلاعات بر عهده وزارت كشور قرار گرفت . همچنين در خرداد ماه سال 1318 هجري شمسي اولين قانون سرشماري ا ز تصويب نمايدگان مجلس شوراي ملي گذشت . بر اساس اين قانون سرشماري نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 هجري شمسي در 33 شهر كشور به تدريج به مرحله اجرا درآمد. پس از آن دراسفند ماه سال 1331 هجري شمسي سازمان همكاري آمار عمومي تشكيل شد و در فروردين ماه سال 1332 هجري شمسي ، قانون آمار و سرشماري به تصويب رسيد.دراين سال اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال جدا و به سازمان همكاري آمار عمومي ملحق شد. با اين حال در سال 1334 هجري شمسي اين اداره به اداره آمار عمومي تغيير نام يافت وپس از آن درسال 1335 هجري شمسي اولين سرشماري عمومي نفوس را در كل كشور به اجرا درآورد. با تاسيس اين اداره ، فعاليتهاي آماري شكل جدي تري به خود گرفت وپس از آن به تدريج آمارگيري كشاورزي در سال 1339، آمارگيري نمونه اي نفوس در سال 1342، سرشماري صنعتي در سال 1342 و آمارگيري بودجه خانوار در سال 1342 به مرحله اجرا در آمدند . نياز روزافزون دستگاههاي برنامه ريزي كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه برنامه ريزي ، موجب شد تا براساس قانون 1344 هجري شمسي ، اداره آمار عمومي از وزارت كشور جدا و با نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود . همه ساله چنين روزي به عنوان روز آمار و بر نامه ريزي در كشور گرامي داشته مي شود .



شهادت آيت الله سيد مصطفي خميني :

آيت الله سيد مصطفي خميني در آذرماه 1309 ه ش در قم متولد شد . وي در سن هفت سالگي به مدرسه رفت و دوران ابتدايي را در مدرسه هاي باقريه و سنايي به پايان رسانيد . وي در سال 1325 به تحصيل علوم اسلامي پرداخت و در سال 1330 ه ش سطح را به پايان رسانيد ودر درس خارج حضرات آيات عظام بروجردي و امام خميني ره حضور يافت و ديري نپاييد كه به در جه اجتهاد نايل آمد . حضرات آيات علامه طباطبايي ، مرتضي حائري ، سيد محمد باقر سلطاني ، شهيد صدوقي ، حاج شيخ محمد جواد قزويني و سيد ابوالحسن قزويني از ديگر اساتيد آن عالم فرزانه بودند . آن شهيد والامقام در سال 1341 ه ش همراه با امام خميني ره به مبارزه با رژيم سفاك پهلوي پرداخت و در پيشبرد نهضت اسلامي نقش بسزايي ايفا كرد . وي در سال 1342 ه ش تحت پيگرد ساواك قرار گرفت به هنگام اعتراض امام خميني ره عليه لايحه كاپيتولاسيون ، عمال رژيم پهلوي حاج آقا مصطفي را در بيت آيت الله العظمي مرعشي نجفي دستگير كردند و ايشان را به 57 روزحبس در زندان قزل قلعه محكوم كردند .





آن عالم رباني پس از آزادي از زندان و به همراه پدر بزرگوارشان ، به نجف رفتند. در اين زمان هم ، آيت الله مصطفي خميني در كنار بر نامه هاي ديني و علمي خود به راهها و شيوه هاي گوناگون به مبارزه با رژيم پهلوي مي پرداخت . آن عالم رباني سرانجام پس از عمري تحصيل دانش و مجاهدت و مبارزه سياسي در نيمه شب يكشنبه اول آبان 1356 ه ش به شكل مرموزانه اي به

درجه رفيع شهادت نايل آمدند . القواعد الحكميه ، كتاب البيع ، مكاسب محرمه در دو مجلد ، مبحث اجاره ، مستند تحرير الوسيله ، تعليقه اي بر عروه الوثقي ، تفسير قرآن كريم ، تقريرات في الاصول ، شرح زندگاني ائمه معصومين ، كتاب الاصول ، القواعد الرجاليه و كتابي در مبحث نكاح از جمله تاليفات آن عالم رباني است . هم اكنون دست نوشته هاي ايشان در كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي نجفي مرعشي نگهداري مي شود.



قتل ابومسلم خراساني :

در زمان حكومت امويان ، بخشي از خلافت اموي به منطقه ايران نيز كشيده شد . اما ايرانيان تحقير و توهين سرداران عرب را كه بر خلاف روش هاي عدالت خواهانه اسلامي بود و صرفا به دلايل قدرت طلبي و منبعث از خلصت ستمگرانه بني اميه اعمال مي شد ، تحمل نمي كردند . بني اميه در زمان عبدالملك و وليد بن هشام ، تنها در اثر توفيق در فتوحات شرق و غرب و سياست داخلي مبني بر فشار بسيار زياد بر طبقات مردم توانستند به حكومت خود ادامه دهند . در اين دوره مردم خراسان با استفاده از خصومت ميان قبايل عرب حاكم بر خراسان و ماوراء النهر ، جانب داعيان و مبلغان بني عباس را گرفتند . بني عباس به سبب خويشاوندي نزديك تر با حضرت رسول اكرم ص و اين كه در صد د ند حكومت را به اهل بيت رسول خدا ص بر گردانند عواطف مردم به ويژه ايرانيان را به خود جلب كردند . در اين راستا ابومسلم خراساني سردار ايراني توانست با حمايت ايرانيان و قبايل عرب، حكومت بني اميه رادر ايران سرنگون سازد و عباسيان را به قدرت بر ساند . وي گروهي را تشكيل داد كه اين گروه به دليل به تن كردن جامه هاي سياه به " سياه جامگان" شهرت يافتند . اما خود ابو مسلم خراساني نيز در نهايت مورد غضب عباسيان قرار گرفت و منصور خليفه دوم عباسي با قتل وي ناسپاسي خود را به اين امرظاهر ساخت .



تشكيل جبهه ملي به رهبري دكتر مصدق :





رضا خان با كودتاي 1299 دستاوردهاي انقلاب مشروطيت را نابود كرد و با پهن كردن بساط ديكتاتوري عنان گسيخته اي ، مجلس مشروطه را نيز به يك نهاد فرمايشي و مطيع مبدل ساخت. به همين دليل در طول دو دهه حكمراني رضا خان، جامعه ايران هيچگاه طعم آزادي را نچشيد. پس از فروپاشي حكومت اختناق رضا خاني و پس از شهريور 1320 ه ش

و بوجود آمدن فضاي نيمه باز سياسي ، احزاب سياسي رشد فزاينده اي يافتند و در همين دوران كوتاه چندين روزنامه جواز انتشار گرفتند . در چنين روزي در سال 1328 ه ش نيز دكتر محمد مصدق يكي از بزرگترين احزاب سياسي تاريخ ايران را كه نقش مهمي را در مناسبات ويژه تاريخ ايران ايفا مي كرد ، تاسيس نمود . البته بخش اعظم جبهه ملي و از جمله خود مصدق در طول فعاليت سياسي اين حزب بدليل سياست هاي مماشات طلبانه خويش، عليرغم در دست داشتن دولت و مجلس، نتوانستند تدابير پيشگيرانه لازم را جهت بر هم زدن توطئه هاي پنهاني دربار سازمان دهند. با اين حال مي توان گفت دموكراسي ناقص دوران مصدق با تلاش هاي جبهه ملي به رغم كارشكني ها و دشمني يكي از بزرگترين اعضاي اين خانواده، يعني حزب توده ايران و دربرابر توطئه چيني يكي از غيردموكراتيك ترين مجالس تاريخ ايران، يعني مجلس هفدهم ، به دست آمد. جامعه ايران اين آزمون بزرگ تاريخي را مرهون استواري دكتر مصدق در حمايت از حكومت قانون و پشتيباني شجاعانه توده مردم از دولت اواست. جبهه ملي در همين دوره توانست در حوزه سياسي وارد مناسبات سطح بالاي كشور شود . اما پس ازكودتاي 28 مرداد 1332 نيز اين حزب دچار انشعاب و انشقاق شد .



آغاز به كار نخستين فرستنده تلويزيوني دولتي در ايران به نام تلويزيون ملي ايران :





در چنين روزي در سال 1345 ه ش نخستين فرستنده تلويزيون دولتي به نام شبكه تلويزيون ملي ايران آغاز بكار كرد . پس از تاسيس اين شبكه تلويزيوني ، قانون ملي و يكي شدن راديو و تلويزيون ايران تصويب و پنج سال بعد به مرحله اجرا در آمد .اين شبكه تلويزيوني توانست با پخش اخبار مخاطبين بسياري را به دست آورد .



