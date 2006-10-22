نرسي گرگيا درگذشت

به گزارش خبرگزاري مهر، مرحوم گرگيا كه آخرين‌بار با فيلم "آتش‌بس" تهمينه ميلاني بر پرده سينماهاي ايران بود، فعاليت در عرصه سينما را از سال 1341 با "زمين تلخ" خسرو پرويزي آغاز كرد و در طول بيش از 40 سال فعاليت در اين عرصه در حدود 60 فيلم سينمايي و تعداد زيادي مجموعه تلويزيوني ايفاي نقش كرد.



آخرين فيلم آن مرحوم پيش از انقلاب اسلامي "جايزه" بود كه سال 1355 روي پرده رفت. اما بازگشت او به سينما در دوران پس از انقلاب حدود يك دهه بعد و با "تيغ و ابريشم" مسعود كيميايي بود. "سرب" و "دندان مار"‌ ديگر فيلم‌هاي گرگيا در كنار كيميايي است. "تبعيدي‌ها"، "پرواز را به خاطر بسپار"، "بندر مه‌آلود"، "افعي" و "سجاده آتش" ديگر فيلم‌هاي مهم گرگيا در عرصه سينماست.



پيكر مرحوم نرسي گرگيا، كه به دليل تبحر در ورزش مشتزني و موتورسواري از فعالان عرصه بدلكاري هم به شمار مي‌رفت، ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه از مقابل خانه سينما تشييع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاك سپرده مي‌شود.

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