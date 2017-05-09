خبرگزاری مهر- گروه استان ها- احسان پرنیان- مشکل عمده کشاورزان در شهرستان شهریار بی آبی و کم آبی است و این کشاورزان هر ساله بر سر استفاده از کانال آب « محمدیه» با رباط کریم اختلافاتی داشتند و این قشر زحمتکش شهرستان، همواره با معضل بی آبی دست و پنجه نرم کردند.

کشاورزان روستاهای « الورد» ، « دهشاد پایین» و « قاسم آباد» از توابع شهرستان شهریار نسبت به قطع آب توسط مسئولین کانال آب « محمدیه» اعتراض کردند.

هیچ حمایتی از کشاورزان نمی شود

یکی از این کشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ ماه از کاشت محصولات زراعی کشاورزان این ۳ روستا می گذرد اما مسئولین کانال آب محمدیه آب را بر روی ما قطع کرده اند.

وی تاکید کرد: امروزه یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه کشاورزان هستند که هیچ گونه حمایتی شامل حال آن ها نمی شود و تهیه با هزینه های بالا اقدام به تهیه بذر، کود و سموم دفع آفات کرده و در این اوضاع عدم ثبات بازار فروش محصولات کشاورزی و عدم پرداخت خسارت در حوادث طبیعی از قبیل سرمازدگی و تگرگ همچنان فعالیت می کنند.

کشاورزان روستا در آستانه بیکاری

کشاورز دیگری در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مسئولین کانال آب « محمدیه» علاوه بر قطع آب کانال اقدام به آسیب زدن به موتورهای آبیاری کرده اند به طوری که تمام محصولات کشاورزی که زحمات و سرمایه ما است در آستانه خشک شدن می باشد.

وی اضافه کرد: ما کشاورزان نقش مهمی در تولید در این کشور داریم و نه تنها حمایت نشده که آسیب هم دیده ایم، از مسئولین عزیز تقاضا داریم مشکل ما را حل کنند، قطع کردن آب کانال برای زمین های کشاورزی سبب بایر شدن چند ۱۰ هکتار زمین کشاورزی و بیکار شدن جمع زیادی از ما کشاورزی می شود.

مشکل کشاورزان پیگیری و حل خواهد شد

محمد محمودی شاه نشین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض کشاورزان، اظهار داشت:دو هفته پیش یک جلسه ای در این خصوص برگزار شد و بنده یک نماینده به این جلسه فرستادم و گویا در این جلسه توافقات خوبی با بخش رباط کریم صورت پذیرفته بود.

وی گفت: ما سال قبل خدا رو شکر از لحاظ میزان برداشت آب با کمک جهاد کشاورزی و امور آب مناسب بود و رضایت نسبی کشاورزان زحمتکش روستاهای « الورد» ، « دهشاد پایین» و « قاسم آباد» حاصل شد اما امسال از ابتدای سال مشکلاتی از سوی رباط کریم مطرح شد.

نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جلسه ای که دو هفته پیش در اداره امور آب در تهران برگزار شد، آقای حسین فرج الله به نمایندگی از سوی بنده حضور داشت و مدیر جهاد کشاورزی شهریار هم در جلسه بودند که توافقات خوبی حاصل شد و گویا مشکلات حل شده بود.

وی گفت: حتما مشکل کشاورزان عزیز و زحمتکش را پیگیری کرده و در اسرع وقت حل خواهیم کرد.

فرماندار شهریار پاسخگو نیست

خبرنگار مهر در جهت پیگیری مشکل کشاورزان تماس های متعددی با سعید ناجی فرماندار شهریار و نیز تماس هایی با مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان برقرار کرد که متاسفانه پاسخگوی تماس نبودند.

به هرحال امروزه نیاز است که همه فرمانداران و دستگاه هایی که در مسیر کانال آب محمدیه قرار دارند، با تمام توان و همدلی هرچه بیشتر همکاری کنند و اجازه ندهند مشکلاتی در روند بهره برداری از کانال پیش بیاید تا طعم کم آبی کام کشاورزان و زحمتکشان این منطقه را تلخ نکند.

اندیشیدن تمهیداتی برای این مساله و حل دغدغه کم آبی کشاورزان شهرستان های رباط کریم و شهریار نیاز به عزمی جدی در برهه کنونی دارد.

روستای « الورد» بخشی از دهستان « رزکان» از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار با جمعیت حدود ۲۰۰۰ نفر، روستای « دهشاد پایین» بخشی از دهستان باغستان از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر، روستای « قاسم آباد» نیز در صبا شهر از توابع شهرستان شهریار واقع شده است.