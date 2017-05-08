استقلال فکر واندیشه از ویژگی های بارز جوانان انقلابی است

به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام مختار کرمی در جمع جوانان فعال فرهنگی عضوهیئات مذهبی سنندج که به مناسبت روز جوان برگزار شده بود، گفت: از ویژگیهای بارز جوانان صفا، دلپاکی، دوری از کبر، غرور وعدالتطلبی است و باید قدرجوانی را دانست و خداوند متعال را برای این نعمت شکرگزار بود.
وی بابیان اینکه خودسازی، پیشرفت و تحصیل در دوره جوانی رقم میخورد، افزود: جوانان سرمایههای انقلاب اسلامی هستند و جوان باید هویت خود را درک کند و در مسیر حق گام بردارد.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز به خصوصیات جوانان مومن و انقلابی اشاره کردند، بیان کرد: استقلال فکر و اندیشه، داشتن پیوند ناگسستنی با ولایت و رهبری، آشنایی با اهل بیت و معارف قرآنی و دانشاندوزی و کسب علم از جمله ویژگیهای بارز جوانان مومن و انقلابی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: معظمله فرمودهاند ما هرگاه به استعداد جوانان تکیه کردهایم شاهد شکوفایی در آنجا بودهایم مانند دفاع مقدس که جوانان ما با حضور فعال خود دشمنان را شکست دادند و از خاک و ناموس خود دفاع کردند.
حجتالاسلام کرمی با تبریک روز جوان افزود: تمام ویژگیهای بارز یک جوان در وجود حضرت علی اکبر(ع) نهفته بود چرا که ایشان بر اصول و عدالت خواهی پافشاری میکردند.
وی اضافه کرد: گرچه عدهای به جوانان انقلابی اتهام وارد میکنند اما بدانید که این افراد منطق ندارند و با خشونت هیچگاه نمیتوان کاری را از پیش برد چراکه هر چقدر گفتمان با منطق باشد بهتر به نتیجه خواهد رسید.
وی دفاع از نظام و ولایت و رهبری توسط جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید دفاع از نظام، ولایت و رهبری براساس آموزههای دینی انجام گیرد.
رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان نیز در این آئین اظهارداشت: امروز جوانان در برگزاری مراسم ادعیه از جمله زیارت عاشورا، دعای ندبه و کمیل، توسل و برنامههای مناسبتی حضور فعال دارند و این جای امیدواری است که فرهنگ عاشورایی بهعنوان یک امانت الهی به نسل جدید و سینه به سینه به آیندگان منتقل میشود.
علی خزایی واگذاری کارهای دینی و قرآنی و برنامههای مناسبتی به جوانان را هنر پیرغلامان و خادمان هیئات مذهبی اعلام کرد و گفت: ایجاد انگیزه در جوانان با توجه به آموزش قرآن در هیئات مذهبی، مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر جوانان در زمینه احکام و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام میگیرد.
وی اضافه کرد: تشکیل هیئت دسته جوانان در کردستان نیز کار ارزشمندی است که توسط شورای هیئات مذهبی کردستان انجام شده است.
گفتنی است؛ در ادامه این مراسم ۱۰ نفر از فعالان فرهنگی هیئات مذهبی سنندج تجلیل شدند.
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