بیش از ۳۲ کیلوگرم حشیش در شهریار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلیم پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: طی اخبار واصله از فعالیت مشکوک یک نفر قاچاقچی موادمخدر در شهرستان شهریار، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان بررسی و دریافت اطلاعات دقیق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و عملیات های اطلاعاتی مبسوط توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر موفق شدند مخفیگاه قاچاقچی موادمخدر را در صبا شهر شهرستان شهریار مورد شناسایی قرار دهند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ویژه وارد مخفیگاه قاچاقچی شده و یک نفر قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کردند.

سلیم پور گفت: طی بازرسی های به عمل آمده از منزل متهم، توسط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر، ۳۲ کیلو و ۹۷۸ گرم حشیش کشف و یک دستگاه خودرو را نیز توقیف کردند.

وی اضافه کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه، توزیع و فروش موادمخدر، در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری متخلفان اقدام شود.