مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گزارشهای ایستگاهها و تصاویر ماهواره هواشناسی صبح امروز بیانگر رشد ابرهای جوششی و بارش باران در برخی نقاط در جنوب لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و جنوب استان مرکزی است.
احد وظیفه افزود: با توجه به وضعیت فعلی جو و پیشبینی مدلهای عددی تا بعد از ظهر امروز یا اوایل شب در ساعاتی از روز وقوع توفانهای تندری در جنوب لرستان، چهارمحال بختیاری، غرب اصفهان، جنوب استان مرکزی، جنوب استان قم، شمال فارس و دامنههای جنوبی ارتفاعات زاگرس در استان کرمان تداوم خواهد یافت.
به گفته وی، رخداد رگبار و رعدو برق، صاعقه و احتمال سیلاب ناگهانی و وزش تندباد موقت در توفانهای تندری بسیار محتمل است؛ بنابراین به هموطنان ساکن در این مناطق توصیه میشود احتیاط لازم و اقدامات ایمنی را برای جلوگیری از خسارت انجام دهند.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: فردا سهشنبه بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ارتفاعات هرمزگان و پسفردا چهارشنبه بارش باران همراه با رعد و برق گاهی وزش باد شدید در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، شرقفارس و شمال و شرق هرمزگان پیشبینی شده که از این رو توصیه میشود جهت جلوگیری از خسارتهای احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.
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