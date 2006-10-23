به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي و اموربين الملل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: اين تصميم به دنبال اجراي مصوبه هيئت دولت با هدف مقاوم سازي بناها و ساختمان‌هاي سراسر كشور اخذ شده است و اين موسسه از كليه توليد كنندگان مصالح ساختماني دعوت مي كند براي دريافت استاندارد كالاي خود در اسرع وقت اقدام كنند.

توليد كنندگان مصالح ساختماني مي توانند با دريافت وام از آزمايشگاه‌هاي خود را تجهيز و هر چه سريعتر نسبت به اجراي مصوبه هيئت وزيران مبني بر استاندارد سازي مصالح ساختماني جامه عمل بپوشانند.

اين موسسه با كمك تشكل هاي بخش ساختماني كشور استانداردهاي ملي را تدوين كرده و با توجه به ارتباط اين تشكل ها با ساخت و ساز و مصالح ساختماني بخش عمده اي از كار نظارت را به اين تشكل ها واگذار كرده است.

اين اطلاعيه از عموم توليد كنندگان مواد و مصالح ساختماني تقاضا كرده است در اسرع وقت نسبت به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد توليدات خود اقدام كنند.