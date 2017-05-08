مدیر جدید سازمان تعاون روستایی استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل و تکریم معین الدین رئیس سابق و معارفه محمود محمودی رئیس جدید سازمان تعاون روستایی استان قزوین با حضور محمد وحید قلفی عضو هیت مدیره تعاون روستایی ایران، علی اکبر متقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مهاجری قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران عامل اتحادیه ها و تشکل های تعاونی روستایی روز دوشنبه در سالن آمفی تئاتر سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

مهاجری در این مراسم با بیان اینکه مدیریت در نظام اسلامی امانتی موقت است گفت: مدیر لایق در میان زیرمجموعه وهمکاران خود مقبولیت دارد و می تواند با کمک دیگران مشکلات را برطرف کند.

قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی با تاکید بر ترویج فرهنگ جهادی در جامعه گفت: مدیریت مشارکتی و هماهنگی مدیر و زیر مجموعه موجب موفقیت سازمانی می شود.

وی اضافه کرد: تعاونی روستایی به صورت مستقیم با کشاورزان سروکار دارد و باید به دنبال منافع آنان باشد.

قلفی هم در این مراسم با بیان اینکه کشاورزی باید تشکل محور باشد، تصریح کرد: رمز موفقیت در این بخش مشارکت همگانی است و باید از ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی بخوبی استفاده شود.

معاون هماهنگی امور استانهای سازمان تعاون روستایی کشور یادآورشد: کلید توسعه بخش کشاورزی از این بستر عبور می کند و با برنامه می توان تعامل بین تشکل ها را افزایش داد.

ناطق معین الدین مدیر سابق سازمان تعاو. ن روستایی استان هم در این مراسم هدف از شکل‌گیری سازمان تعاون روستایی را تشکیل، توسعه و تقویت تعاونی‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این شکل‌گیری برای هدف بزرگتری که در حقیقت ارتقاء وضعیت اقتصادی روستائیان و تولیدکنندگان با انجام فعالیت‌های اقتصادی، تجاری وبازرگانی به‌ویژه در دو زمینه تأمین نهاده‌ها و بازاریابی محصولات تولیدی اعضا می‌باشد صورت پذیرفته است.

محمودی رئیس جدید سازمان تعاون روستایی استان قزوین هم تاکید کرد:تعاون روستایی می تواند در حذف واسطه ها و رساندن کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نقش موثری را ایفا کند.

وی عنوان کرد: هدف از خرید محصولات کشاورزی، کاهش دغدغه کشاورزان در بازاریابی و فروش محصول، کم شدن نقش دلالان، واقعی شدن قیمت ها، تولید کیفی محصول توسط کشاورزان و کاسته شدن از ضایعات محصولات کشاورزی و کاستن فاصله تولید تامصرف است.

حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین هم به نمایندگی از تشکل های تعاونی روستایی گفت: تشکل ها برای ارائه خدمات نیاز به یکسری زیرساخت دارند تا مشکلات بیمه و دارایی حل شود و با قدرت بیشتری فعالیت کنند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در بخش کشاورزی تاکید کرد: این بخش می تواند در تولید و اشتغال با سلاح اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشد.

سازمان تعاون روستایی دارای ۱۴۰ تعاونی روستایی، کشاورزی، زنان و تولید است که حدود ۶۰ هزار بهره بردار کشاورزی در آن عضو هستند.