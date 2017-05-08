به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین جمعیت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و هفته هلال‌احمر به تمامی داوطلبان، امدادگران، جوانان، کارکنان، پیشکسوتان، بازنشستگان، اظهار کرد: جا دارد تا به همین مناسبت یاد و خاطره 476 شهید امدادگر و نجاتگر را که در خدمت‌رسانی به هموطنان و در ماموریت‌ها مرحوم یا مصدوم شده‌اند؛ گرامی داشت.

وی با تبریک میلاد با سعادت امام زمان(عج) و آرزوی اینکه همه ما بتوانیم جزو منتظران واقعی باشیم، درباره تدون برنامه پنج‌ساله جمعیت هلال‌احمر گفت: تدوین برنامه هر یک از سازمان‌ها، معاونت‌ها و ادارات کل مستقل؛ کاری بسیار دشوار بوده و فقط از عهده کارشناسان این حوزه برنمی‌آید بلکه ضروری است در این زمینه تمامی روسای سازمان‌ها و معاونت‌ها و مدیران کل با تسلط کامل، وقت بگذارند و از توان اعضای کارگروه تطبیق برنامه و بودجه جمعیت به عنوان تسهیل‌گران برنامه برای تدوین برنامه مرتبط با حوزه خود بهره ببرند.

اجرای برنامه پنج‌ساله؛ مهمترین اولویت و راه تعالی هلال‌احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوعی مهمتر از تدوین برنامه در جمعیت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بر این اساس دبیرکل جمعیت نیز باید نظارت لازم را داشته باشد تا برنامه‌ای که در سازمان‌ها و معاونت‌ها تدوین می‌شود بر مبنای برنامه پنج‌ساله مدون و نهایی جمعیت بوده و اجرایی شود.

به گفته وی؛ هلال‌احمر باید در سال 96 بتواند دست‌کم 4 یا 5 برنامه اساسی را اجرایی و به سمت تعالی بیشتر حرکت کند؛ البته در حال حاضرهمگان نقش تاثیرگذار هلال‌احمر در جامعه را حس می‌کنند و این نهاد مردمی در تمامی حوادث در صف اول خدمات بوده و قطعا این جایگاه شناخت بدون برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ محقق نشده است.

امروز؛ همه مردم، مسئولان و نخبگان، قدردان زحمات و تلاش‌های هلال‌احمری‌ها هستند

دکتر ضیائی با بیان اینکه در یک‌سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر حوادث در کشور بوده‌ایم، تصریح کرد: البته در این میان در برخی استان‌ها نیز شاهد حادثه‌ای مهم نبودیم و لذا ضروری است تا در این استان‌ها مانورهای توان‌افزایی و آمادگی در برابر حوادث به‌منظور حفظ آمادگی و توانمندی، برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه امروز؛ مردم، مسئولان و نخبگان کشور، هلال‌احمر را بیش از گذشته می‌شناسند و قدردان زحمات و تلاش‌های کسانی هستند که صادقانه برای آنها فداکاری می‌کنند، افزود: این مهم نشان می‌دهد که بنیانگذار نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر(هانری دونان) با خلوص نیت بزرگی در این راه گام برداشته و این نهضت را بنیان گذاشته است و اثر نیت پاک انسان‌ها می‌تواند در طول زمان اثرات ماندگار و برجسته‌ای داشته باشد و باز هم امروز خداوند را شاکریم که هلال‌احمر در عرصه بین‌المللی نیز در بالاترین سطح موجب افتخار کشور شده است و این مهم هم در نزد مسئولان بلندپایه کشور و هم از سوی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر دنیا بارها عنوان و اذعان شده است.

خدمات داوطلبانه؛ مساله‌ای مهم و علمی در دنیا

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره انتصاب دکتر رضا اندام به عنوان سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت، گفت: دکتر اندام، به عنوان دانشیار، یکی از چهره‌های دانشگاهی است که موضوعات مرتبط با داوطلبان و خدمات داوطلبانه را تدریس می‌کند و لذا با توجه به اینکه معاون سازمان داوطلبان نیز بوده‌اند، تجربیات و آشنایی خوبی با حوزه داوطلبان دارد.

به گفته وی در تعریف هلال‌احمر در یک کلمه می‌توان به «داوطلب» اشاره کرد؛ این بدان معناست که امروز در دنیا مساله داوطلبی به عنوان یک موضوع مهم علمی پذیزفته شده؛ موضوع مهمی که در سلامت روانی و معنوی جامعه نقش تعیین‌کننده و تاثیرگذاری دارد.

تاکید بر دستیابی به رتبه نخست در «خدمات داوطلبی»

دکتر ضیائی افزود: علاوه بر اینکه اکنون باید جامعه‌ای آماده در حوادث داشته باشیم – که البته با طرح خادم به دنبال تحقق این مهم هستیم-؛ باید با استفاده از علم و تجربه روز دنیا تمام ظرفیت‌ها، تخصص‌ها و نخبگان حوزه‌های مختلف را گرد هم آوریم تا بتوانیم علاوه بر اینکه در زمینه تعداد داوطلبان رتبه نخست را در میان سایر جمعیت‌های ملی داریم؛ خود را به سطح کشوری با رتبه نخست در خدمات داوطلبی ارتقا داده و این مهم را در افق نهایی اهداف خود قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به انتصاب مجتبی ابراهیمی آشتیانی به عنوان "مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات" جمعیت هلال‌احمر، وی را دارای سوابق طولانی و مشعشع دانست و گفت: آقای ابراهیمی همواره در مسئولیت‌هایی که بر عهده داشته کارنامه بسیار موفقی از خود به‌جا گذاشته‌اند و نوع خدمت سابق وی به عنوان معاون خزانه‌دار کل جمعیت بسیار نزدیک با وظایف جایگاه جدید بوده و امیدوار هستیم تا در جایگاه جدید شاهد موفقیت‌های بیشتری باشیم.



فراهم کردن زمینه شناسایی و ارتقاء مدیران توانمند از شهرستان‌ها به استان و ستاد

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه سیاست بهره‌گیری از نیروهای جمعیت در سمت‌های مختلف همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: اگر چه گاهی نیاز است تا از نیروهای بیرونی جمعیت به صورت نادر و برخی پست‌ها استفاده کرد، اما این زمانی است که نیاز به تخصص خاص و ویژگی مدیریتی متمایزی برای انجام کاری خاص باشد؛ در غیر این‌صورت همواره باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مدیران توانمند هلال‌احمر از شهرستان‌ها به استان‌ها و از استان به ستاد ارتقاء یافته و زمینه حضور آنها در مدارج بالاتر فراهم شود و همین آموزش مستمر را مانند حلقه‌ای پیوسته به صورت مستمر ادامه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه باید سیستم ارزیابی عملکرد در جمعیت را بازبینی کرد، خاطرنشان کرد: این حوزه باید بتواند ارتقاء سطح عملکرد جمعیت را با اقداماتی جدید و علمی تسهیل کند و امیدوارم با سوابق آقای ابراهیمی و حضور وی در جایگاه‌های مختلف جمعیت، این مهم محقق شود.



تاکید بر تدوین طرح‌های شاخص برای همکاری با دانشگاه‌های معتبر کشور

رئیس جمعیت هلال‌احمر برگزاری همایش امداد و نجات؛ مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق را تجربه بسیار مفیدی در همکاری با دانشگاه، عنوان و اظهار کرد: ضروری است تا مقالات این همایش از طریق روزنامه شهروند به مرور منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گیرد؛ در مجموع جمعیت هلال‌احمر باید از پتانسیل دانشگاه‌ها بهره بسیاری گرفته و از طریق همکاری با دانشگاه‌های معتبر زمینه را برای رفع بسیاری از مشکلات و مسائل پیش‌رو فراهم کند و لذا ضروری است تا هر یک از سازمان‌ها و معاونت‌ها دو تا سه طرح برجسته و متناسب خود را برای همکاری با دانشگاه‌های معتبر کشور، آماده و ارائه کنند.