تایید صلاحیت ۱۵۲ داوطلب انتخابات شوراها در هیات نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مهلت قانونی چهار روزه برای اعلام و ارائه شکایت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع ۳۰۹ نفر از رد صلاحیت شدگان به آراء هیات های اجرایی و نظارت اعتراض کردند.

وی افزود: از تمام شکایت های ارسال شده به هیات نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی، در مجموع ۱۱۴ نفر توسط هیات های اجرایی و ۱۹۵ نفر هم از سوی هیات های نظارت تایید صلاحیت نشده بودند.

رئیس ستادانتخابات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری به طور همزمان در روز ۲۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.