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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد؛

تایید صلاحیت ۱۵۲ داوطلب انتخابات شوراها در هیات نظارت

تایید صلاحیت ۱۵۲ داوطلب انتخابات شوراها در هیات نظارت

مشهد-رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: ۱۵۲ نفر از داوطلبانی که توسط هیات های نظارت شهرستانی رد صلاحیت شده بودند، در بررسی هیات نظارت استان تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مهلت قانونی چهار روزه برای اعلام و ارائه شکایت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع ۳۰۹ نفر از رد صلاحیت شدگان به آراء هیات های اجرایی و نظارت اعتراض کردند.

وی افزود: از تمام شکایت های ارسال شده به هیات نظارت بر انتخابات شوراهای خراسان رضوی، در مجموع ۱۱۴ نفر توسط هیات های اجرایی و ۱۹۵ نفر هم از سوی هیات های نظارت تایید صلاحیت نشده بودند.

رئیس ستادانتخابات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری به طور همزمان در روز ۲۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3973476

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