کرمان میزبان دو رویداد مهم هنری می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدارهایی با مسئولان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین جزییات برپایی جشنواره موسیقی نواحی ایران، با حضور بهترینهای موسیقی نواحی کشور و جشنواره هنرهای تجسمی جوان ایران، در ۹ رشته تجسمی انجام و تبادل نظر در این خصوص صورت گرفت.

وی گفت: همچنین معاون فرهنگی و معاون هنری وسینمایی این اداره کل امروز و در دیدارهایی جداگانه با مسئولان دفتر موسیقی و تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

علیزاده ادامه داد: در این دیدارها آخرین تصمیم ها و برنامه ریزی ها برای نحوه برگزاری دو رویداد هنری دهمین جشنواره موسیقی نواحی و بیست و چهارمین جشنواره جشنواره تجسمی جوان ایران اتخاذ شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: همچنین تفاهم معرفی و چاپ کتاب آثار گنجینه غنی موزه هنرهای معاصر هم بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و موسسه توسعه هنرهای معاصر کشور و با همراهی موزه هنرهای معاصر تهران با تیراژ هزار نسخه و با کیفیت مناسب منعقد شد.

وی یادآور شد: عکاسی این مجموعه را مسعود زنده روح کرمانی بر عهده دارد و تمامی هزینه های چاپ را موسسه بر عهده دارد.