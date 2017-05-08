دانشگاه خلیج فارس بوشهر در مسیر توسعه کارآفرینی حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در آئین افتتاح اولین نمایشگاه توانمندیهای آزمایشگاههای عضو شبکه شاعا استان بوشهر اظهار داشت: قرار گرفتن در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر دانشگاه برای دانشگاه خلیج فارس که وسعت فیزیکی کمی دارد کار سختی بود و این مسیر مسیری ضروری و لازم برای استان است.
وی با تقدیر از از پشتیبانی دانشگاه خلیج فارس از آزمایشگاههای استان، اضافه کرد: استان ما نیازمند انسانهای فرهیخته و دانشمند و کارآفرین است که بتواند از این ظرفیتها استفاده کند.
استاندار بوشهر افزود: دانشگاه خلیج فارس به دو دلیل انتظارات زیادی از آن داریم. دانشگاه جامع استان است و تقویت بنیان علمی و تولید انسان های دانشمند بیشترین توقع از آن است که گام های خوبی را در این مسیر برداشته است.
وی بیان کرد: این انسانها هستند که زرمینه توسعه استان را ایجاد میکنند. ظرفیتهای نهفتهای که استفاده نشدهاند و باید به فعلیت برسند، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و فارغ التحصیلان شما هستند.
سالاری با تاکید بر اینکه باید گامهای اساسی برداریم تا وضعیت مردم بهتر شود، افزود: دانشگاهها به سمت کارآفرینی رفتهاند و دانشگاهی دستاورد موثر دارد که بگوید چه تعداد از دانشجویان خود را در بخشی به فعالیت گرفته است. این مهمتر از این است که بگوییم چه تعداد دانشجو به مقطع بالاتر رفتهاند.
وی ادامه داد: از دانشگاه خلیج فارس انتظار میرود به لحاظ اینکه نام او خلیج فارس است از اسم خود صیانت کند و انتظار میرود نام خلیج فارس را با فعالیت های علمی و پژوهشی و کارآفرینی در سطح کشور و منطقه بگسترانید.
استاندار بوشهر تاکید کرد: در مقابل این توقع خودمان را مکلف به حمایت از دانشگاه خلیجفارس و برنامههایش میدانیم. هر کجا که نیاز هم بوده دستگاههای اجرایی از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند. دانشگاه باید در حوزه کارآفرینی استان حرف اول را بزند.
وی اضافه کرد: ما یکی از مبادی مهم تبادل کالای کشور در بحث سلامت و امنیت غذایی هستیم و هر چه بتوانیم کارمان را با کیفیت انجام دهیم اثرش برای همه کشور است و در این مسیر دانشگاه خلیج فارس و همه دستگاههای اجرایی استان از هیچ کمکی فروگذار نمیکنند.
عقد تفاهمنامه همکاری بیندانشگاه خلیج فارس و اداره کل استاندارد استان بوشهر بخش دیگری از این مراسم بود.
در پایان، با حضور استاندار بوشهر اولین نمایشگاه ارائه توانمندیهای آزمایشگاههای عضو شبکه شاعا استان بوشهر افتتاح شد.
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