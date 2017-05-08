غواصان برای یافتن بانوان ناپدید شده به دریاچه کارون ۴ اعزام شدند

سید احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم امداد و نجات غواصان هلال احمر به دریاچه سد کارون ۴، اظهار داشت: عملیات جستجو از روستای سید محمد تا دریاچه سد کارون چهار برای یافتن بانوان لردگانی ناپدید شده تاکنون ناموفق بوده است و هم اکنون جستجو در دریاچه سد کارون ۴ آغاز شده است.

وی عنوان کرد: ۳۰ تیم امدادی در عملیات جستجو بانوان ناپدید شده در حال فعالیت هستند.

عصر روز گذشته بارش شدید باران در لردگان موجب وقوع سیل در روستای سید محمد لردگان شد که وقوع سیل موجب ناپدید شدن چهار بانو و مصدوم شدن دو بانوی این روستا شد.