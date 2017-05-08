  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

مدیرعامل هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

غواصان برای یافتن بانوان ناپدید شده به دریاچه کارون ۴ اعزام شدند

غواصان برای یافتن بانوان ناپدید شده به دریاچه کارون ۴ اعزام شدند

شهرکرد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری از اعزام تیم امداد و نجات غواصان هلال احمر به دریاچه سد کارون ۴ خبر داد.

سید احمد مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم امداد و نجات غواصان هلال احمر به دریاچه سد کارون ۴، اظهار داشت: عملیات جستجو  از روستای سید محمد تا دریاچه سد کارون چهار برای یافتن بانوان لردگانی ناپدید شده تاکنون ناموفق بوده است و هم اکنون جستجو در دریاچه سد کارون ۴ آغاز شده است.

وی عنوان کرد: ۳۰ تیم امدادی در عملیات جستجو بانوان ناپدید شده در حال فعالیت هستند.

عصر روز گذشته بارش شدید باران در لردگان موجب وقوع سیل در روستای سید محمد لردگان شد که وقوع سیل موجب ناپدید شدن  چهار بانو و مصدوم شدن دو بانوی این روستا شد.

کد مطلب 3973501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها