اقدام وزارت كشور براي تسهيل ثبت نام هموطنان مناطق دور افتاده

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، وزارت كشور به لحاظ اينكه اعزام واحدهاي سيار به مناطق دور افتاده جهت ثبت نام داوطلبان با توجه به صراحت قانون بر لزوم ثبت نام در محل فرمانداريها و بخشداريها داراي شبهه قانوني است ، تسهيلاتي را براي انتقال هموطنان مناطق دور افتاده به نزديكترين بخشداري و يا فرمانداري جهت ثبت نام تدارك ديده است.

بر اين اساس در روستاها كه بعضا ساعتها با نزديكترين اداره دولتي فاصله دارند ، با اعلام فراخوان از هموطنان دعوت مي شود تا در صورت تمايل جهت عزيمت به محل فرمانداري اقدام نمايند.

از سوي ديگر با توجه به ماه مبارك رمضان ساعت ثبت نام در 3 روز اخير تا 19 بعد از ظهر تمديد شد تا براي روزه علاقمندان كانديداتوري مشكلي ايجاد نشود.

لازم به ذكر است كه در گذشته اين مشكل با اعزام واحدهاي سيار به مناطق دور افتاده صورت مي گرفت.

امروز يكشنبه آخرين مهلت ثبت نام در انتخابات شوراها بوده و پيش بيني مي شود بيش از 200 هزار نفر در آن ثبت نام كنند كه از ميان آنها 110 هزار نفر به عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا درخواهند آمد.