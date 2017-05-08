ولی فقیه ادبیات مقاومت را به باور ملی تبدیل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس، سردار سید هاشم غیاثی در دیدار با فرماندهان بسیج استان فارس با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی کشور ضعیفی بودیم اما امروز هیچ کشور خارجی برای ما تصمیم نمی‌گیرد اظهار داشت: امروز در نگاه کلان مشاهده می‌کنیم اسلام مرزها را درنوردیده، هدف دشمنان انقلاب اسلامی نابودی نظام بود اما امروز به شکست خود اعتراف می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز نیروی انسانی ایران اسلامی محور معادلات در منطقه است، گفت: در زمانی که دشمن تلاش می‌کرد اقتصاد کشور را فلج کند این ولی فقیه بود که ادبیات مقاومت را به باور ملی تبدیل و شکیبایی را در مردم ایجاد کرد. از پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای حمایت و سیاست‌های اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد.

فرمانده سپاه فجر استان فارس یادآور شد: با توجه به حوزه‌های تولید و اشتغال براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالبه مردم از دولت‌ها در زمینه عمل انقلابی می‌توانیم چالش‌های اقتصادی را با موفقیت پشت سر گذاریم.



وی با بیان اینکه گرایش دولت‌ها مانعِ دشمنیِ دشمنان در حوزه اقتصادی نیست، گفت: بدعهدی طرف‌های غربی را در برجام مشاهده کردیم، مردم باید نسبت به تهدیدات جنگ اقتصادی آگاه باشند و از دولت‌ها بخواهند در ریل انقلاب اسلامی و بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری حرکت کنند.

غیاثی با بیان اینکه یکی از راهبردهای دشمن تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور با هدف تاثیرگذاری بر سیاست خارجی است، گفت: امنیت خط قرمز نظام اسلامی است و فرماندهان سپاه و بسیج باید ضمن حضور در میدان، اِشراف اطلاعاتی کامل و اقدام به موقع داشته باشند.



وی خطاب به فرماندهان سپاه و بسیج در استان فارس، گفت: توجه فرماندهان به پایگاه‌های مقاومت بسیج لازمه به دست آوردن نتایج اثربخش از برنامه‌ها و ماموریت‌های ابلاغی است.