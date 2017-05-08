صفای باطن در پرتو رمضان کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در پی ماههای رجب و شعبان، ماه مبارک رمضان فرا می رسد که شریف ترین و عظیم ترین ماهها و ماه خدا و فرصت بزرگ میهمانی الهی است. در ماه های رجب و شعبان که همانند درآمد و پیش نیاز این ماه باعظمت و عزیز است، مؤمن سالک حضور و تشرّف به میهمانی را تمرین می کند و برای آن میقات نور آماده تر می شود تا بهار قرآن و ماه نزول آن را درک کند و پس از یک ماه روزه داری و میهمانی خداوند، سالک که گامی بس بلند به سوی خودسازی و کسب تقوا برداشته است، به همراه همۀ مسلمانان عید می گیرد.
ماه مبارک رمضان، طلایی ترین فرصت پاکسازی درون و بهترین پالایشگاه روح است و نقش مستقیم و مداومی در سیر سلوک ربانی و جذبه عشق و معرفت الهی هر ساله مسلمان روزه دار دارد. کتاب «صفای باطن در پرتو رمضان» سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی و آموزه های ارجمند الهی و همچنین دربردارنده مباحث تهذیب و تزکیه نفس است تا که بتواند ره توشه ای باشد برای عزیزیانی که خواستار مائده های خوشگوار و شیرین معنوی هستند، لذا مخاطبان کتاب حاضر نه تنها روزه داران، بلکه همه سالکان کوی معرفت هستند.
کتاب «صفای باطن در پرتو رمضان» نوشته حجت الاسلام سید محمد شفیعی مازندرانی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در ۱۷۶ صفحه در قطع رقعی با قیمت ۷۵۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.
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