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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

صفای باطن در پرتو رمضان کتاب شد

صفای باطن در پرتو رمضان کتاب شد

کتاب «صفای باطن در پرتو رمضان» نوشته حجت الاسلام سید محمد شفیعی مازندرانی دربردارنده مباحث تهذیب و تزکیه نفس توسط پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در پی ماه‏های رجب و شعبان، ماه مبارک رمضان فرا می ‏رسد که شریف‏ ترین و عظیم‏ ترین ماهها و ماه خدا و فرصت بزرگ میهمانی الهی است. در ماه‏ های رجب و شعبان که همانند درآمد و پیش‏ نیاز این ماه باعظمت و عزیز است، مؤمن سالک حضور و تشرّف به میهمانی را تمرین می‏ کند و برای آن میقات نور آماده‏ تر می‏ شود تا بهار قرآن و ماه نزول آن را درک کند و پس از یک ماه روزه‏ داری و میهمانی خداوند، سالک که گامی بس بلند به سوی خودسازی و کسب تقوا برداشته است، به همراه همۀ مسلمانان عید می‏ گیرد.

ماه مبارک رمضان، طلایی‏ ترین فرصت پاک‏سازی درون و بهترین پالایشگاه روح است و نقش مستقیم و مداومی در سیر سلوک ربانی و جذبه عشق و معرفت الهی هر ساله مسلمان روزه‏ دار دارد. کتاب «صفای باطن در پرتو رمضان» سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی و آموزه ‏های ارجمند الهی و همچنین دربردارنده مباحث تهذیب و تزکیه نفس است تا که بتواند ره ‏توشه ‏ای باشد برای عزیزیانی که خواستار مائده‏ های خوش‏گوار و شیرین معنوی هستند، لذا مخاطبان کتاب حاضر نه تنها روزه ‏داران، بلکه همه سالکان کوی معرفت هستند.

کتاب «صفای باطن در پرتو رمضان» نوشته حجت الاسلام سید محمد شفیعی مازندرانی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در ۱۷۶ صفحه در قطع رقعی با قیمت ۷۵۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 3973523
سارا فرجی

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