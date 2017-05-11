۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

قیمت بلیت افتتاحیه بازی های اسلامی دو برابر اختتامیه است

قیمت تعیین شده برای بلیت مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی دو برابر مراسم اختتامیه این بازی ها است.

به گزارش خبرنگار مهر از باکو، چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی جمعه با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در باکو آغاز می شود. این دوره بازی ها در ۲۰ رشته و ۲۴ ماده برگزار می شود.

در مجموع برای تعیین نفرات و تیم های برتر در هر یک از این رشته ها، ۱۹۰ رقابت برگزار خواهد شد که هزینه تهیه بلیت برای هر یک از این رقابت ها بین ۲ تا ۵ منات (واحد پول آذربایجان) است.

هزینه بلیت برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی اما خیلی بیشتر است. ۱۰ تا ۱۰۰ منات هزینه بلیت مراسم اختتامیه این بازی هاست در حالیکه این هزینه برای بلیت مراسم افتتاحیه دوبرابر و بین ۲۰ تا ۲۰۰ منات تعیین شده است.

کاروان ورزش ایران با ۱۵۹ ورزشکار در ۲۰ رشته در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی شرکت می کند.

زینب حاجی حسینی

