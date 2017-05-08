کشته شدن ۱۰ غیرنظامی در حملات ائتلاف آمریکا به الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که بر اثر حملات هوایی ائتلاف تحت هدایت آمریکا ۱۰ غیرنظامی کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: در جریان حمله ائتلاف بین المللی به اتوبوس مسافربری که در جاده ارتباطی میان شهر الرقه و شهرک عقیربات در حومه شرقی حماه در حرکت بود، این غیرنظامیان کشته شده اند .

شایان ذکر است که جنگنده های ائتلاف آمریکایی قبلا نیز شهر الطبقه واقع در حومه غربی استان الرقه را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، به دنبال این حملات ۱۸ عضو یک خانواده سوری به قتل رسیدند.

گفتنی است، حملات متعدد جنگنده های ائتلاف آمریکایی به نقاط مختلف سوریه و عراق طی سالهای گذشته صدها کشته و زخمی برجا گذاشته است که تعداد زیادی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.