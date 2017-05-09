اقتصاد شهری با تعریف پروژه های زود بازده رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل راحتی شامگاه دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری شهرستان قروه هدف از این بازدید را بررسی پروژه های تعریف شده و تبادل نظر و انتقال تجربیات بین مجموعه عوامل شهرداری دانست و اظهار داشت: شهرداری نباید تنها به سمت ساخت و ساز برود بلکه باید بتواند با ایجاد منابع درآمدی پایدار بهره وری خود را بالا برده و با مدیریت هزینه یک مدیریت صحیح شهری را رقم بزند.

وی کردستان را استان ویژه ای دانست و از ضعف زیرساخت ها در استان خبر داد و افزود: این استان دارای ظرفیت های مناسبی است و باید محور توسعه کردستان از کشاورزی به سمت گردشگری که نقطه قوت کردستان است برده شود تا به محوریت توسعه پایدار پیوند بخورد.

راحتی بر تعریف پروژه هایی که مردم شهر را منتفع کند تأکید کرد و یادآور شد: ذهنیت مدیران شهری نباید فقط به سمت زیرساخت ها و ساخت و ساز برود بلکه باید به جنبه های اقتصاد شهری هم پرداخته شود و با هم گرایی و هدفمندی کاری شکل گیرد که فرد از شهر و امکانات شهری نفع ببرد.

به گفته راحتی شهر با شهروند معنا پیدا می کند و اولین کار برای شهروند این است که باید فضای زندگی و کار و اشتغال فراهم شود و در واقع به سمت شهروند ساختن و رعایت حقوق شهروندی پیش رفت.

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اولین گام برای شهرداریها را در بعد اجتماعی و پس از آن در بعد فرهنگی دانست و بیان کرد: شهرداریها همه دنبال افزایش درآمدند و برای این مهم دست به کارهای هزینه بر می زنند غافل از اینکه کاهش هزینه لازمه درآمد شهرداری هاست و باید به این سمت حرکت کرد.

خلیل راحتی شهرستان قروه را با وجود ۹۵ درصد مجوز ساختمانی، منطقه ای با فرهنگ غنی دانست و خواستار برند سازی و خلق ایده های جدید برای طرح یک شهر مناسب و معرفی هرچه بهتر آن شد.

وی به وضعیت نامناسب شهرداریها پرداخت و تصریح کرد: از نقاط ضعف باید درس گرفت و آن را با مدیریتی اصولی به مقصد رسانه و در سازماندهی برای شهری ایده آل کار کرد و به تعریف پروژه های با درآمد و بازدهی بالا در کوتاه مدت رسید.