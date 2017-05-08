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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

امداد رسانی به ۴۰۰۰ نفر از عشایر/ صاعقه جان دختر ۱۵ ساله را گرفت

امداد رسانی به ۴۰۰۰ نفر از عشایر/ صاعقه جان دختر ۱۵ ساله را گرفت

شهرکرد- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ گفت: طی ۲۴ ساعته گذشته به بیش از چهار هزار نفر از عشایر بختیاری در این شهرستان در پی بارش شدید باران و سیلاب امداد رسانی شده است.

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعته گذشته به بیش از چهار هزار نفر از عشایر بختیاری در این شهرستان امداد رسانی شده است، اظهار داشت: بارش ها در شهرستان کوهرنگ همچنان ادامه دارد و وضعیت عشایر لحظه به لحظه نامطلوب تر می شود.

وی عنوان کرد: در شهرستان کوهرنگ تاکنون به ۳۵۰ خانوار امداد رسانی شده است و لوازم مورد نیاز عشایر از جمله چادر، مواد غذایی، پتو، آب، لوازم گرمایش، خرما و... در بین آنها توزیع شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ عنوان کرد: همچنان تعداد زیادی از عشایر در ارتفاعات درگیر مشکلات بارش باران و سیلاب هستند که امداد رسانی به آنها توسط نیروهای امدادی هلال احمر ادامه دارد.

وی عنوان کرد: صبح امروز دوشنبه صاعقه جان یک دختر بچه ۱۵ ساله عشایر را در منطقه بازفت گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: طبق بررسی ها نیروهای امدادی هلال احمر تاکنون ۱۵۰ دام عشایر تاکنون تلف شده است که اما تعداد دام های تلف شده بیش از این تعداد است.

کد مطلب 3973583

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